Provinciali, primi mal di pancia tra i Fratelli d'Italia foggiani: la lista spegne gli entusiasmi

Il clima, dopo la presentazione della lista per le Provinciali, non sarebbe dei migliori nel primo partito del centrodestra. Il morale sarebbe a terra tra i meloniani.

L’approccio era apparso subito alquanto distaccato: niente post sui social, comunicati o dichiarazioni di rito. Senza alcuna enfasi, i Fratelli d’Italia hanno depositato dieci nomi ed è finita lì.

Il solo Maurizio Accettulli, consigliere comunale di Foggia, ha fatto sapere sui social di partecipare alla competizione. Ed è lui il più quotato.

La lista, presentata il 26 febbraio scorso dal presidente provinciale Giannicola De Leonardis nel primo coordinamento provinciale, avrebbe generato qualche malumore.

Sarebbe partito anche un applauso per le candidature di servizio che avrebbe gelato i diretti interessati. La senatrice Annamaria Fallucchi avrebbe provato a risollevare gli animi, ma le reazioni sarebbero state alquanto fredde.

I delusi non avrebbero condiviso le scelte del nuovo leader provinciale: nomi e comuni di riferimento avrebbero lasciato una certa amarezza. La diapositiva del primo coordinamento, abbastanza cupa, riprodurrebbe, dunque, fedelmente, il sentiment.

Dopo il congresso provinciale, insomma, sono venuti fuori i primi mal di pancia. Il nuovo corso appare in salita e anche le Comunali non sembrano una passeggiata di salute.

Lucia Rita De Lallo, commissario cittadino di Fratelli d’Italia a San Severo, avrebbe chiesto sostegno da parte dell'intero coordinamento per le Amministrative, ma il suo appello, almeno nel corso della riunione, non avrebbe sortito gli effetti sperati.

Si sarebbe fatto avanti anche Leonardo Lallo in quel di San Severo. È lì che la partita rischia di prendere una brutta piega se non si trova la quadra, per quanto gli ottimisti di area percepiscano nella comunità la ciclica voglia di cambiamento.

La recente adesione di Anna Paola Giuliani al progetto Udc prospetta un’ulteriore proposta al tavolo del centrodestra rispetto all’eventuale candidatura di Rosa Caposiena (Forza Italia), antagonista per antonomasia dell’amministrazione Miglio, che avrebbe già diverse liste pronte.

A Manfredonia, la situazione sarebbe congelata, imbrigliata dalle dinamiche generate dai contrasti tra il deputato Giandiego Gatta e l’ex sindaco Gianni Rotice, che si ripercuotono sul resto della coalizione, ancora impantanata.

Almeno a Torremaggiore pare che le forze del centrodestra abbiano ripreso a dialogare, per trovare una soluzione unitaria.

Le Amministrative, insomma, sono ancora un rebus e il neo presidente di Fratelli d'Italia, nel suo partito, si ritrova con diverse gatte da pelare.

Sottotraccia, a Foggia e in provincia, continuano serpeggiare i timori di quei meloniani preoccupati da una deriva democristiana del partito che, secondo alcuni, sul territorio si starebbe snaturando.