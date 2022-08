Fratelli d’Italia scommette su Fallucchi al Senato e La Salandra capolista alla Camera

L’avvocato foggiano Giandonato La Salandra, componente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni fino a marzo del 2021, è capolista nel collegio plurinominale della Camera Foggia-Cerignola-Andria. La candidatura nel listino bloccato lo proietta già a Montecitorio. Dopo di lui ci sono Chiara Colosimo, consigliere regionale FdI Lazio,il deputato di Canosa di Puglia Davide Galantino e l’imprenditrice Federica De Benedetto, già consigliera comunale a Lecce.

L’imprenditrice Anna Maria Fallucchi, indicazione dell’europarlamentare Raffaele Fitto, è candidata al Senato nel collegio uninominale di Foggia. Alla Camera, nel collegio uninominale di Foggia, FdI piazza l'intellettuale Eugenia Roccella. Fuori dai giochi, come già anticipato, il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

Nel listino plurinominale del Senato il capolista è l’onorevole Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni che ha redatto il programma del centrodestra. Al secondo posto c’è l’uscente Isabella Rauti, eletta in Lombardia. Completano la lista Ignazio Zullo, capogruppo FdI nel Consiglio regionale della Puglia, e la consigliera comunale di Barletta Stella Mele.

La presidente Giorgia Meloni è candidata alla Camera anche in Puglia nel collegio plurinominale di Bari e Molfetta, seguita dal coordinatore regionale del partito, il deputato uscente Marcello Gemmato, capolista nel collegio plurinominale di Taranto e Altamura. L’eurodeputato Raffaele Fitto ha scelto, invece, il collegio plurinominale di Lecce alla Camera.

"Non nascondo la difficoltà nel dover scremare nomi da tutte le proposte di candidatura che Fratelli d'Italia ha ricevuto in Puglia, tutte di alto profilo tra professionisti, politici, società civile, imprenditori – ha dichiarato l’onorevole Gemmato presentando le liste - Tra questi abbiamo dovuto scegliere le candidature più radicate sul territorio, alcune già misuratesi elettoralmente negli anni passati, altre con esperienze amministrative già maturate; giovani e donne professionisti, impegnati nel sociale. Una squadra vincente già in partenza, posso affermarlo con orgoglio".