Cinquestelle alla ricerca del ‘campo giusto’ a San Giovanni Rotondo: “Al momento nessun accordo”

I Cinquestelle sono proiettati verso il ‘campo giusto’ anche a San Giovanni Rotondo ma, al momento, non ci sono trattative in corso per le elezioni amministrative di primavera.

A chiarirlo è il rappresentate del gruppo territoriale Salvatore Biancofiore, alla guida dal 29 settembre scorso.

“La linea politica del nostro presidente, Giuseppe Conte, è chiara nell’indicare il percorso verso il ‘campo giusto’, con la finalità di costruire un progetto politico serio e utile per la città – ha dichiarato Biancofiore - Un progetto che parta da temi e obiettivi chiari e non da alleanze predefinite a tavolino. Naturalmente, siamo aperti all'ascolto delle forze politiche e dei movimenti civici presenti sul territorio che sono disponibili a condividere le nostre battaglie”.

Il rappresentante del gruppo territoriale smentisce categoricamente le voci su presunti accordi con altre forze politiche e civiche. “Ad oggi, a nessuno è consentito intavolare trattative senza aver prima discusso all’interno del Gruppo territoriale la linea da seguire”, fa sapere.

Nella prima assemblea del Gruppo territoriale sono stati individuati i vice rappresentanti. Si tratta di Maria Felicia D’Addetta, Pietro Gravina e Antonio Placentino in qualità di vicario. Inoltre, l’assemblea ha ratificato i referenti dei gruppi di lavoro: nel gruppo ‘progetti’ è stato nominato l’ingegnere Luigi Cascavilla, nel gruppo ‘formazione’ l’insegnante Rosa Pia Ciavarella e l’infermiera Diletta Marinacci è la nuova referente giovani.