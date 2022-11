L'on. Marco Pellegrini di Foggia nominato componente del Copasir

L'on. Marco Pellegrini di Foggia è stato nominato componente del Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. "Sono onorato, emozionato e felice di essere stato chiamato dal Presidente della Camera dei Deputati a far parte del Copasir, in rappresentanza del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera. Il compito del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è di fondamentale importanza per le istituzioni democratiche perché ad esso è assegnata la vigilanza, il controllo e la verifica delle l’attività del Sistema di Informazione per la Sicurezza, al fine di assicurare che tali attività si svolgano nel rispetto della Costituzione, delle leggi nonché nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica. Mi aspetta un lavoro delicato e di grande responsabilità che svolgeró con disciplina e onore. Ringrazio il Presidente Conte e tutto il M5S per la fiducia accordatami".

Il Copasir è un organo bicamerale composto da 5 senatori e 5 deputati scelti in maniera tale da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è presieduto da un esponente dell’opposizione. Il Copasir verifica in modo sistematico e continuativo che l’attività del sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Per l’esercizio di questo compito, la legge ha attribuito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive (continua a leggere).