Riflettori accesi sul nodo intermodale: "In stato di abbandono, spazi vuoti e c'è chi fa i bisogni"

I consiglieri comunali di Foggia Luigi Fusco e Pasquale Rignanese, rispettivamente capogruppo e vice di Forza Italia in Consiglio comunale, riaccendono i riflettori sul nodo intermodale 'Vincenzo Russo', adiacente a Piazzale Vittorio Veneto vicino alla stazione. "Abbiamo riscontrato uno stato di abbandono pericoloso. Di tutta la struttura ad oggi risulta utilizzata solo la parte della biglietteria di Ataf ed una sala di aspetto, per il resto esiste un'insegna della Polizia Municipale per un locale non utilizzato, a cui si aggiunge un cattivo odore dovuto al fatto che molti fruitori dei mezzi di trasporto urinano in spazi esterni e più nascosti della costruzione. Questo perchè non ci sono bagni pubblici nelle vicinanze in grado di soddisfare una così vasta utenza".

Gli esponenti azzurri dell'opposizione, sul costo di gestione del nodo intermodale, chiedono se tutti i fruitori degli spazi di fermata pagano Ataf: "Abbiamo appreso che la società partecipata dal Comune di Foggia non avrebbe mai incassato un centesimo". E ancora, concludono: "Chiediamo al Comune di valutare se rendere operativo lo spazio destinato alla Polizia Locale oppure metterlo nella disponibilità delle altre forze dell'ordine. Stesso discorso per tutti gli altri locali attualmente vuoti dove potrebbero venire sportelli di servizi al cittadino".