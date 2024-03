Consigliere comunale denuncia "azioni intimidatorie e offese". Buenza: "Lascio i Popolari per Foggia"

Il consigliere comunale Benedetto Buenza per le vie brevi, ha comunicato al Presidente del Consiglio comunale e alla Sindaca, che nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Regolamento, formalizzerà il distacco dal gruppo in cui è stato eletto e la successiva dichiarazione di indipendenza.

"A far data dal prossimo Consiglio Comunale, quindi, dichiarerò in aula tali convincimenti e mi dichiarerò indipendente, ma saldamente organico all'interno di una maggioranza nella quale continuo a riconoscermi e a sostegno della Sindaca Episcopo, con la quale condivido linee politiche di mandato e indirizzi amministrativi".

Il consigliere comunale ha motivato così la sua decisione: "In occasione delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre dello scorso anno, ho aderito con passione e fiducia al movimento e alla lista 'Popolari per Foggia' da esso ispirata. Mantengo i miei principi e i miei ideali come faro di orientamento nella mia pratica politica, fortemente radicata nel sociale e sempre attenta ai bisogni che si agitano nella comunità cittadina.

Tuttavia, verificata l'assoluta impraticabilità politica e personale in un movimento sempre più caratterizzato da una concezione proprietaria e personale - tutta concentrata sull'accaparramento di fette di potere e assai poco attenta ai bisogni dei ceti sociali più poveri e emarginati - ho deciso di lasciare un movimento nel quale è sparita ogni forma e traccia di democrazia e di rispetto civile e personale, con spinte del tutto lontane dai miei convincimenti democratici".

Chi nei giorni scorsi non ha avuto parole tenere nei suoi confronti, bollandolo come 'Giuda', è l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Fonso, sostenitore della candidatura di Buenza e tra i promotori della lista.

Benedetto Buenza aggiunge: "Una decisione serena, la mia, malgrado le sofferenze provocate a me e alle persone a me vicine da azioni di natura intimidatoria, da offese e perfino dalla diffusione di inesistenti legami di parentela. Il mio impegno con i cittadini foggiani viene e resta prima di tutto e, per onorarlo al meglio, è bene cominciare a respirare aria nuova".