Allerta maltempo in Capitanata: in arrivo una tempesta di vento e pioggia

Dalla mezzanotte di giovedì 23 novembre e fino alle 20 dello stesso giorno, in provincia di Foggia e in tutta la Puglia, c'è un'allerta gialla per vento, idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Sono previste infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni occidentali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali specie su Puglia meridionale.

Dalle 14 e fino alla mezzanotte di oggi 22 novembre stessa allerta gialla su Basso Ofanto e Puglia centrale Bradanica con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi da deboli a puntualmente moderati.

Previsti venti forti nord-orientali, con tendenza a rinforzare in serata fino a burrasca.