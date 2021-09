Rovesci e temporali nel Foggiano: allerta maltempo per 30 ore

Un'allerta maltempo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali è stata diramata quest'oggi dalla sezione della protezione civile della Regione Puglia. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e centrale costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. In provincia di Foggia resterà valida dalle 14 di oggi e per le prossime 30 ore.