San Valentino incerto e nuvoloso: tornano le piogge nel Foggiano, temperature in calo su tutta la Puglia

Anticiclone in ritirata, tornano le piogge sulla Puglia e calano le temperature. La struttura di alta pressione che da giorni staziona sul Mediterraneo, cederà il passo alle correnti atlantiche che dapprima invieranno un primo impulso instabile, poi una perturbazione per San Valentino.

L’evoluzione indicata dalle odierne emissioni modellistiche infatti, evidenzia un calo generalizzato della pressione atmosferica in sede Mediterranea con il conseguente ritorno delle piogge da Nord a Sud, Puglia compresa. Nello specifico, come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Gaetano Genovese “dopo una giornata di venerdì caratterizzata dalla presenza di ampi spazi soleggiati, dalla mattinata di sabato, si assisterà ad un rapido aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori centro-settentrionali regionali”.

Nel pomeriggio, saranno le province di Foggia e Bari ad essere interessate dalle prime precipitazioni, in estensione anche alle Murge, Brindisino e Salento, durante le prime ore della serata. “Temperature pressoché stazionarie con massime fino a 14°C-15°C”, spiega il meteorologo. “La giornata di domenica, vedrà ancora un’accesa instabilità su tutta la regione con frequenti episodi piovosi: durante le ore pomeridiane infatti, saranno le province di Bari, Brindisi e Lecce ad essere interessate delle precipitazioni, mentre sul foggiano e golfo di Taranto, si assisterà ad all’alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Temperature in calo, massime non oltre i 13°C”.

Gli esordi della nuova settimana, saranno ancora una volta caratterizzati dalla variabilità con nubi sparse e locali rovesci. Non mancheranno ampi spazi di sereno specie durante le ore centrali della giornata. In questo frangente, le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, con massime non oltre gli 11°C-12°C. Un miglioramento del tempo ed nuovo graduale aumento delle temperature è atteso durante la seconda parte della prossima settimana, quando l’anticiclone potrebbe di nuovo impossessarsi delle scene meteorologiche sul Mediterraneo.