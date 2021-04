Rovesci e temporali dal Gargano al Salento: diramata un'allerta gialla in Puglia

Come segnalato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, da ora e per le successive 27 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati

Maltempo in Puglia anche nella giornata di domani. Come segnalato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, da questo pomeriggio e per le successive 27 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Pertanto, è stata diramata una allerta gialla sull'intero territorio regionale per rischio idrogeologico e idraulico per temporali.