Venti forti e di burrasca sul Foggiano: scattano 28 ore di allerta meteo 'gialla'

"Venti da forti a burrasca nord-occidentali" sul Foggiano e nel resto della Puglia, dove la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo 'gialla'. L'allerta scatterà alle 20 di oggi, 9 gennaio, e resterà in vigore per le 28 ore successive. Interessati dal bollettino di avverse condizioni climatiche tutti i distretti del Foggiano - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - e il resto della regione