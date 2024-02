Domenica all’insegna dei venti di burrasca nel Foggiano: arriva un’altra allerta gialla

Tenderà a rinforzare nelle prossime ore il vento in provincia di Foggia e in tutta la Puglia. Oggi è stata diramata una nuova allerta della protezione civile, che prolunga per altre 12-18 ore il messaggio in corso di validità.

È sempre allerta gialla per vento, fino alle 6 del 12 febbraio. Sarà una domenica caratterizzata dal vento forte dal Gargano al Salento. Nessuna zona della regione è esclusa.

Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Puglia, con locali raffiche di burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte.

Causa condizioni meteo avverse, oggi sono stati interrotti i collegamenti da Termoli con le Isole Tremiti.