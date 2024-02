Fino a 36 ore di venti forti e mareggiate: scatta allerta meteo 'gialla' sulla Capitanata

"Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte".

E' quanto previsto nell'allerta meteo 'gialla' per vento, diramata poco fa dalla protezione civile regionale. Il bollettino di condizioni meteorologiche avverse scatterà a partire dalla mezzanotte di oggi e resterà in vigore per le successive 24-36 ore. L'allerta riguarderà tutti i distretti del Foggiano (Monti Dauni, Gargano e Tavoliere) e il resto della regione.