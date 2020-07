Riecco il maltempo, in arrivo piogge e temporali sulla Capitanata: diramata l'allerta gialla

Si prospetta un sabato instabile su gran parte della Puglia e sull'intera provincia di Foggia. È quanto riporta il centro fuzionale decentrato della protezioen Civile di Puglia, che ha diramato una allerta gialla a partire dalle ore 8 di domani mattina e per le successive dodici ore.

Si prevedono, infatti, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori del versante adriatico.

L'allerta per rischio metereologico, idrogeologico e idraulico è stata diramata su tutta la Puglia, eccezion fatta per il Salento e Bacini del Lato e del Lenne. Si consiglia ugualmente di verificare le condizioni meteorologiche in tempo reale.