Venti, piogge persistenti e temperature in calo: nuova allerta arancione in Capitanata

Sarà un weekend caratterizzato dal maltempo e da un considerevole abbassamento delle temperature, nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia.

Per questo il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato una nuova allerta meteo arancione, a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, su tutto il territorio, eccezion fatta per la zona del Salento (dove l'allerta è gialla).

Si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Previsti anche venti di burrasca o burrasca forte nord orientali sul versante adriatico.