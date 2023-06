Al Teatro del Fuoco in scena 'le note della legalità' della Foscolo-Gabelli

Serata all’insegna della promozione della legalità il prossimo 6 giugno al ‘Teatro del fuoco’. A partire dalle 20.30, sul palco di vicolo Cutino andrà in scena ‘Le note della legalità’, un evento organizzato dell’istituto comprensivo ‘Foscolo-Gabelli’ a conclusione di un percorso progettuale di durata annuale che ha interessato i ragazzi della scuola secondaria di I grado, con riflessioni e attività laboratoriali. Con gli alunni e le alunne della scuola foggiana anche il coro della polizia di stato della questura di Foggia, Daniela Marcone e l’associazione ‘Libera’.

“La presenza nella scuola di rappresentanti delle Forze dell'Ordine e di figure carismatiche impegnate nella lotta alle mafie – sostiene il dirigente scolastico Fulvia Ruggiero – può fare la differenza per definire l'insegnamento della legalità una delle frontiere educative più importanti e diventare un punto di riferimento per i giovani con l'obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra giovani, cittadini e istituzioni”.

“Soltanto riflettendo sull’argomento e conoscendo testimoni credibili impegnati per la giustizia sociale, per la verità e per il bene comune – continua la prof.ssa Emanuela Montepeloso, animatore digitale dell’istituto – possiamo permettere ai nostri ragazzi di maneggiare strumenti efficaci per la costruzione di un futuro colorato di legalità e giustizia”.

“E a cornice di tutto la musica – conclude il prof. Leonardo Marcantonio, direttore dell’orchestra di ‘Nota in Nota’ dell’istituto – che è un linguaggio universale già considerato strumento di lotta alla criminalità e che condurrà i presenti a riflessioni mirate a creare momenti destinati ad incoraggiare il senso critico dei giovani in un contesto di pura e sana aggregazione”.