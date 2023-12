Quando la matematica si connette con la felicità: il prof. influencer Rocco Dedda incontra gli studenti foggiani

Il centro di ricerca Learning Science hub dell’Università di Foggia, coordinato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto – docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e delegata del rettore alla Formazione Insegnanti e Formazione continua – è lieta di annunciare un nuovo ed imperdibile appuntamento con il prof. Rocco Dedda, già ospite del Bootcamp Mab.Lab.

Il 16 Dicembre 2023 a partire dalle ore 9.30, infatti, presso l'Aula Magna “V. Spada” in Via Caggese, si terrà la presentazione del suo nuovo libro "La Matematica della Felicità", un momento di dialogo e confronto aperto agli studenti, specialmente gli studenti del Liceo scientifico “A. Volta”, all’intera comunità accademica e ai docenti in formazione presso l’Ateneo foggiano. Di particolare interesse l’evento per i corsisti del TFA di unifg che sperimenteranno insieme all’autore e ai docenti dei corsi metodologie didattiche nuove in relazione all’insegnamento delle discipline scientifiche.

“Sono estremamente entusiasta di aver invitato Rocco Dedda a presentare il suo libro 'La matematica della felicità'. La presenza di Dedda, esperto rinomato nel campo della didattica e dell'applicazione della matematica al benessere umano, aggiunge un valore significativo a questo evento. La sua esperienza e la sua profonda comprensione della connessione tra matematica e felicità offriranno agli spettatori un'opportunità unica per approfondire il tema del libro da prospettive diverse e complementari. Dedda è noto per la sua capacità di comunicare concetti complessi in modo accessibile e coinvolgente, rendendo questa presentazione non solo istruttiva, ma anche stimolante e inspirante per il pubblico”, queste le parole della prof.ssa Toto, anima promotrice dell’evento.

A questa dichiarazione, si aggancia il prof. Luigi Traetta, associato di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia aggiungendo: “La sua presenza arricchirà ulteriormente il dibattito sulla relazione tra matematica e felicità, fornendo un contesto pratico e applicativo che amplificherà la comprensione dei concetti presentati nel libro. Sono convinto che la partecipazione di Rocco Dedda renderà questa presentazione un'esperienza indimenticabile, aprendo nuovi orizzonti e ispirando una riflessione più profonda sull'importanza di questa connessione per il nostro benessere individuale e collettivo”.

Pubblicato a settembre 2023 dalla prestigiosa casa editrice Piemme, "La Matematica della Felicità" è l'opera del docente di matematica Rocco Dedda, che con la sua passione si è distinto anche come figura di spicco sui social con un canale Youtube "Un quarto d’ora con il prof.", nato inizialmente per il desiderio di aiutare gli studenti a colmare le lacune pre-Covid.

“Con entusiasmo comunichiamo l'ennesima collaborazione della nostra scuola - ha affermato Ida La Salandra, Dirigente scolastico del Liceo scientifico 'A.Volta' - con il Learning Science hub dell’Univeristà degli Studi di Foggia. In particolare, ospitaremo Rocco Dedda, scrittore, docente e noto youtuber, per la presentazione di questo nuovo capolavoro, 'La matematica della felicità', poiché credo e crediamo fermamente nell'importanza di collegare la matematica alla vita quotidiana e al benessere personale. Attraverso questa lettura, gli studenti avranno l'opportunità di scoprire come i principi matematici possano illuminare e arricchire il nostro modo di percepire e perseguire la felicità”.

Nel corso della sua carriera, Rocco Dedda ha affascinato i lettori con la sua capacità unica di rendere accessibile la complessità della matematica e questa volta non fa eccezione. Il segreto per comprendere appieno questa affascinante disciplina, secondo l’autore del libro, risiede nella sintesi delle sue parti, nella capacità di esprimersi con corretta armonia e nell'apprendere a comprenderla e condividerla. Centrale risulta il ruolo dell’insegnante: il suo lavoro è una continua danza tra bellezza e difficoltà, che hanno il compito di rendere la matematica non più un mostro sotto il letto, ma un percorso verso la felicità intellettuale, in un percorso in grado di condurre al mondo della vera “Matematica della Felicità".

“Nella mia esperienza di insegnante, ho sempre cercato di mostrare agli studenti come le diverse discipline, e tra queste la matematica, non siano solo discipline astratte, ma guida potente da applicare a molteplici aspetti della nostra esistenza. A ragione, questo libro offre un prezioso ponte tra la teoria matematica e la ricerca della gioia e della soddisfazione personale”, così dichiara il prof. Bordasco.

Per ulteriori informazioni sull'evento di presentazione o per organizzare interviste con l'autore, si prega di contattare il LSh all’indirizzo email learningsciencehub@unifg.it; mentre, per rimanere aggiornati sulle ultime novità del LSh, sugli eventi e le numerose iniziative, seguite i canali social @learningsciencehub, @missioninclusion, @webradiounifg e @webtvunifg su Instagram!