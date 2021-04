Pio e Amedeo devastanti, stravincono il duello con Carlo Conti: 'Felicissima Sera' supera il 21% di share

Neppure il ritorno di Carlo Conti con il suo 'Top Dieci' è riuscito a contenere la forza straripante di Pio e Amedeo. Anche la seconda puntata di 'Felicissima sera', andato in onda ieri sera, ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 4 milioni di telespettatori con uno share del 21.1%, addirittura superiore rispetto alla scorsa settimana.

'Top Dieci' si è dovuto accontentare del 16.6% (3.8 milioni di spettatori). Un autentico successo per i due foggiani: tanti i momenti esilaranti nella puntata di ieri. Tra i protagonisti, Claudio Baglioni - che li volle a Sanremo nel 2019 - che si è prestato alle gag del duo foggiano accompagnandoli al pianoforte prima con una rivisitazione in chiave comica di alcuni suoi storici successi, poi improvvisando il coro del 'Regime rossonero', preludio all'ingresso in scena di Francesco Totti.

Ed è proprio con il 'Pupone' che si sono visti i momenti più esilaranti. Dopo l'intervista simil 'C'è posta per te', l'ex capitano della Roma ha poi offerto il suo volto per supportare tre attività commerciali di Foggia, con tanto di coro "C'è solo un capitone", nell'improvvisato spot di una pescheria foggiana.

Risate a gogo anche con l'altro ospite, Achille Lauro, introdotto da una esilarante esibizione di "Me ne frego" dei due foggiani entrati in scena vestiti da sposa, per poi restare in body, con chiaro riferimento ai look eccentrici esibiti nelle ultime due edizioni di Sanremo. L'artista veronese, non senza nascondere qualche imbarazzo, ha poi assecondato i due showman rivisitando il suo primo successo sanremese in chiave più "popolare". E quindi "Rolls Royce" è diventata "Punto".

E per finire, la spassosa chiacchierata, sospesi in aria, con tanto di tuta da astronauti con Umberto Guidoni, che ha poi preceduto il 'featuring' con Aleandro Baldi e la sua "Passerà", vincitrice di Sanremo 1994, anch'essa ritoccata ("la vera versione che a Sanremo fu censurata"), con ampi spazi ai doppi sensi ("Passerà, basta togliere l'accento sulla A").

Chiusura con i due 'Emigratis' e il momento "scoteca", che ha visto l'esibizione di Alessio e della leggenda del neomelodico Gianni Celeste.