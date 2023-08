A Lucera conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore di Santa Maria

A Lucera entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della patrona Santa Maria. Domani, giovedì 10 agosto alle 22 piazza Duomo si riempirà di suoni e colori con l’attesa accensione musicale delle luminarie. Protagoniste saranno Silvia Mezzanotte e la Melos Orchestra. La voce della raffinata interprete, frontwoman per oltre dieci anni dei Matia Bazar, darà il via alla magia, svelando la cornice luminosa che circonda la piazza in cui sorge la Basilica Cattedrale che custodisce la sacra icona.

La sera del 14, primo giorno del triduo, a partire dalle 22 ci sarà la ‘Festa della musica’ con quattro concerti in simultanea in luoghi diversi della città: ‘La mmuina band’ presenterà la sua Renzo Arbore - Tribute Band Orchestra Italiana in piazza Duomo, la ‘Beat Rock band’ suonerà in corso Manfredi, ‘Forever 80’ animerà la villa comunale mentre Alessia Live Band con ‘Quello che le donne non dicono…’ sarà in piazza della Repubblica. A mezzanotte prenderà il via in Cattedrale l’inedita ‘Serenata a Maria’ con la Corale Santa Cecilia - don Eduardo Di Giovine e i cori parrocchiali.

Ancora musica a Ferragosto con il ‘Mediterra-neo Jazz Trio’ in piazza Nocelli e alle 21.30, in piazza Duomo con il concerto ‘Festa d’estate’ di Graziano Galatone seguito da ‘Onde Radio Italia’ con le hits della musica italiana e da un Dj Set a cura di Costa Dj, Antonio Lionetti, Simone Maiori e Giovanni Magno. L’ultima giornata, quella del 16, si chiuderà con un doppio evento: l’esibizione in piazza Duomo alle 21.30 dei tre tenori Marco Ferrante, Stefano Sorrentino e Alessandro Fortunato in un concerto lirico sinfonico dell’orchestra di fiati ‘Silvio Mancini’ di Lucera diretta dal Maestro Antonello Ciccone. Alle 22.30 in piazza Matteotti il gran finale con Elettra Lamborghini.

Non mancheranno anche le celebrazioni religiose. Tra i momenti più attesi la cerimonia della consegna delle chiavi della Città a Santa Maria da parte del Sindaco di Lucera (lunedì 14 agosto alle 19.30) e la processione del Simulacro di Santa Maria Patrona per le vie della città.