Elettra Lamborghini in concerto a Lucera

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Lucera

Mercoledì 16 agosto alle 22.30 piazza Matteotti a Lucera sarà teatro del colorato show di Elettra Lamborghini. L’ereditiera prestata alla musica, infatti, porterà nella città federiciana una tappa del suo tour estivo. Il concerto sarà gratuito.

Nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, Elettra si avvicina allo show biz a partire nel 2015 partecipando come ospite o concorrente in programmi e reality come ‘Chiambretti Night’, ‘MTV Riccanza’, ‘Geordie Show’. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo ‘Pem Pem’ che diventa subito un tormentone certificato con due dischi di platino. Seguono altre canzoni e altre trasmissioni. Nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone ‘Musica (e il resto scompare)’. L’ultimo album (il secondo della sua carriera) è ‘Elettraton’ pubblicato lo scorso 2 giugno.