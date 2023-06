I Nexxt tornano con un nuovo album

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nuovo album in arrivo per thrash metallers foggiani Nexxt. Frutto di un lungo lavoro, 'Spiritual Survivor' sarà pubblicato sulle principali piattaforme digitali venerdì 7 Luglio. L'ottavo album della band, attiva dal 1993, ha visto coinvolti diversi studi di registrazione, tra cui il Kuore Nero Studio di Gianni Colonna (ex Social Mayhem), il New Born Studio di Barletta, il Mayk Studio di Altamura e il Pitagora Studio di Giulio Abbattista di Foggia. Venerdì 30 Giugno sarà rilasciato il primo singolo "Silence Outside" insieme al videoclip ufficiale su Youtube.