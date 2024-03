Festa della donna, l'8 marzo a Foggia e in provincia: gli eventi e gli appuntamenti

Non chiamatela festa. Per molte è ancora una lotta. L'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, infatti, nel 2024 è ancora un momento di riflessione sul ruolo del gentil sesso nella società e sul contributo dato alla storia, alla scienza, alle arti in generale. Per questo gli eventi dell'8 marzo a Foggia avranno inizio con un gesto simbolico volto a ricordare tutte le donne che con il loro lavoro si battono quotidianamente per l’affermazione dei diritti di tutti, della libertà e della legalità: Palazzo di Città sarà illuminato con una luce gialla. Si tratta di una iniziativa, promossa dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a cui ha aderito il Comune di Foggia, dedicata al protagonismo delle donne impegnate sui territori.

Dalle 10.00

L’Università di Foggia celebrerà la Giornata internazionale della donna con una serie di iniziative.

Alle 10 nell’aula 1 del Dipartimento di Studi Umanistici di via Arpi, reading internazionale di racconti autobiografici tratti dal libro ‘Voci dell'anima’. L’evento è promosso dal Centro Linguistico di Ateneo - Cla e dall'Associazione impegno donna Foggia, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia - Cug e le associazioni studentesche Area Nuova, Azione Universitaria Unifg, Link Unifg.

Alle 11 nell’aula 3 del Dipartimento di Studi Umanistici di via Arpi, conferenza dal titolo ‘Conoscere senza dominare? L’alterità femminile nella letteratura da Serao a Murgia’. L’evento è organizzato nell'ambito del Prin 2022 ‘Scrittura delle donne e identità nazionale’.

Alle 15 sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo, il cineclub dell’Unifg presenterà ‘The red shoes’, un film del 1948 diretto da Michael Powell e Emeric Pressburger (link per seguire l’evento: urly.it/3-5r3 e Passcode: unifg).

Inoltre i cinque poli dipartimentali dell’Ateneo di Foggia ospiteranno l’iniziativa ‘Women in Science’ (promossa dal CUG - Comitato Unico di Garanzia) con 15 ritratti di 15 donne, scienziate, ricercatrici, educatrici, giuriste, economiste e imprenditrici che hanno contribuito al progresso sociale, economico, scientifico e culturale dal secolo scorso fino ad oggi.

Ore 11.00

La giornata proseguirà con una serie di iniziative che interesseranno non soltanto il capoluogo. Alle 11 presso la Procura di Foggia ci sarà la sottoscrizione del protocollo con cui l’Associazione Impegno donna si impegna ad attivare lo sportello ‘Violenza maschile contro le donne’ per alcuni giorni alla settimana con personale qualificato per fornire servizi rivolti al pubblico e all'Autorità Giudiziaria quando richiesti. Saranno presenti il Procuratore Ludovico Vaccaro e la presidente di Impegno donna Franca Dente.

Ore 16.30

Alle 16.30, presso il salone del Tribunale della Dogana, si svolgerà il convegno ‘Il controcanto delle donne’ organizzato dal Dipartimento Cultura dauna degli ‘Amici del Museo Civico’, l’Unitre, l’Archivio di Stato di Foggia e con il patrocino dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.

A seguire, la presentazione del volume‘Donne di Puglia, amanti, sante ed assassine’ di Carmine de Leo e l’inaugurazione (presso palazzo Filiasi) della mostra ‘Donne nelle fonti d’archivio’ che resterà aperta fino al 26 marzo.

Ore 17.00

Alle 17 presso la sala consiliare di Palazzo Dogana, si terrà un incontro organizzato dal Distretto Sud Est della Fidapa BPW Italy per far conoscere al territorio le professioniste dell’arte del Mezzogiorno d’Italia.

Ore 17.30

A partire dalle 17.30, presso il Centro commerciale Mongolfiera, si terrà la cerimonia di chiusura della mostra fotografica ‘Nuovi orizzonti per Foggia’ curata dell’associazione Donne in Rete. In programma esibizioni a cura del gruppo OrEx Dance Tribe e la lettura di alcuni brani tratti dal libro ‘Voci dall’Anima’ realizzato dall’associazione ‘Impegno Donna’.

Ore 18.00

Alle 18 presso la Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, ci sarà il convegno ‘Nella musica la vita!’ organizzato dal Lions Club Monti Dauni, con il conferimento del prestigioso riconoscimento lionistico Melvin Jones al maestro Carmen Battiante.

Ore 21.00

Sempre l’8 marzo, per gli amanti del teatro, nuovo appuntamento con la ‘Stagione impertinente’ della Piccola compagnia impertinente di Foggia. Alle 21, sul palco di via Castiglione va in scena ‘Il Ventennio’, spettacolo dello stand up comedian Pietro Sparacino (‘Stand up comedy’, ‘Le Iene’, ‘Scherzi a parte’).

A quarant’anni compiuti, Sparacino porta in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la società in cui viviamo, la comicità, le parole e l’uso che se ne fa.

Per informazioni sui biglietti, si possono contattare i numeri di telefono 329.3848435 e 0881.1961158.

La mostra nelle scuole

In occasione della Giornata internazionale delle donne, farà tappa nelle scuole la mostra ‘Quarant’anni di Storia delle donne: Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani’ a cura di DonnaMostra (Milano) e promossa dal Circolo ‘La Merlettaia’, ‘Donne in Rete’Coordinamento Donne Spi Cgil, Auser, Libera, Matilda Editrice, Belle Ciao Cgil e ‘Impegno Donna’. Gli istituti coinvolti sono il Poerio, il Marconi, il Notarangelo-Rosati e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia.

Gli appuntamenti in provincia

A Peschici alle 10 in piazza Perini, momento di riflessione sulle conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche sulle discriminazioni che hanno dovuto e continuano a subire. Il progetto si chiama 'Giallo mimosa' e vede coinvolti il Comune di Peschici, l'Istituto onnicomprensivo statale 'G. Libetta' e il Gruppo sportivo 'Mama-Net'.

‘Da donna a donna, un viaggio tra e per le donne’ è, invece, il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Orsara e previsto a partire dalle 18 in aula consiliare. Si parlerà di diritti e parità di genere con la Scuola Internazionale di studi per la pace, delle donne artiste con la dottoressa Piera Fatibene, mentre il professor Rocco Dedda racconterà le ‘Donne nella matematica: Ipazia di Alessandria e la libertà di pensiero’.

Alle 10 a San Severo presso la sala consiliare Luigi Allegato di Palazzo Celestini cerimonia di premiazione di tre concittadini che si sono particolarmente distinti nei propri ambiti di attività: la chef Soccorsa detta Solly Tomasone che ha trionfato ai campionati italiani di cucina italiana ottenendo la Medaglia d’argento nella categoria Miglior professionista Lady Chef e che alcuni anni con il marito ha avviato anche un proprio allevamento di ostriche sul Gargano della varietà autoctona Diomedea.

Il fotografo Michele Fini che con la sua opera 'S...posate' ha vinto il premio 'Highly Commended Al Siena Creative Photo Awards 2023'; il giovanissimo cantante (ha solo 10 anni) Anthony Ricci che si è classificato al terzo posto nella categoria junior al contest ‘Sanremo Juke boxe’.

A seguire, cerimonia di consegna di onorificenze agli sportivi sanseveresi che hanno conseguito titoli riconosciuti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Prevista la presenza anche del Delegato Provinciale Coni Foggia Renato Martino e del fiduciario di San Severo Michele Princigallo.

Ingresso gratuito per le donne al Museo Archeologico Nazionale ‘Matteo Sansone’ di Mattinata e alle 10.30 evento ‘La Daunia al femminile’, un percorso di visita incentrato sul mondo femminile in Daunia, dagli ornamenti in bronzo, ambra e pasta vitrea della collezione, alle sculture femminili in pietra calcarea di Monte Saraceno, passando per l’eccezionale corpus iconografico delle stele sipontine, fino alle raffigurazioni sui vasi a figure rosse che mostrano l’evolversi del costume femminile a seguito dei contatti con il mondo ellenico.