Al Maestro Carmen Battiante il riconoscimento lionistico Melvin Jones

Si chiama ‘Nella musica la vita!’ ed è l’evento organizzato dal Lions Club Monti Dauni, in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, per celebrare la Giornata Internazionale della donna. Si terrà, infatti, venerdì 8 marzo alle 18 presso la Sala Rosa del Vento della Fondazione di via Arpi.

Ad aprire il convegno saranno i saluti del presidente della Fondazione Aldo Ligustro, e del presidente del Lions Club Monti Dauni Meridionali, Antonio Nunziante. A seguire, verrà conferito il prestigioso riconoscimento lionistico Melvin Jones al maestro Carmen Battiante. Durante l’evento sono previsti alcuni intermezzi musicali a cura dell'Accademia Andrea Chénier di Foggia. Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto 108AB Puglia, Leonardo Potenza.