Statale 16 Foggia-San Severo tra le opere strategiche: il Mit annuncia il bando da 181 milioni di euro

Bandi record tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 per 21 opere strategiche, che hanno subito una significativa accelerazione nel corso del Cipess e su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. In totale, si tratta di interventi superiori ai due miliardi di euro (2,38 per l’esattezza). Si tratta di interventi coinvolti nell’aggiornamento del Contratto di programma Anas.

Due le opere in provincia di Foggia: interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia (Statale 673 ex Statale 16), Lotto 3 - Statale 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della Statale 673 per un importo di 48.204.570 euro.

E i lavori di adeguamento nel tratto compreso della Statale 16 'Adriatica' tra.Severo e Foggia, per un importo di 181.549.990 euro.