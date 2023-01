Al via lo sciopero dei benzinai: i distributori di carburanti aperti a Foggia e in provincia

Dalle 19 di questo pomeriggio è scattato lo sciopero dei benzinai proclamato sul tutto il territorio nazionale fino al 26 gennaio, per 48 ore consecutive Quest'oggi migliaia di automobilisti hanno fatto rifornimento presso gli impianti di carburanti.

A Foggia resteranno aperti Gilmar Sas in viale degli Aviatori, Metanauto e Metancar. Nella città ofantina si potrà fare benzina presso l'impianto Cerignola Fuel. E poi ancora: Daunia Metano a Carapelle, Varano Petroli a Carpino, Pangea sr di via stazione 17 ad Ascoli Satriano, So.Clt.srl di via Piano delle Fosse 1 a Sant’Agata di Puglia, Pit Stop srl di contrada Selva Piano SS 17 km 305-520 a Volturino, Cristal srl sulla Statale 89 al km 3-450 a San Severo, Tenace Petrol srl di via Rossini 25 a Cagnano Varrano, Vesta carburanti in contrada De Fensola 24 a Vieste.

Ferma restando quella che potrà essere l’evoluzione della vertenza in atto alla luce del confronto avviato a livello centrale dalle associazioni di categoria con il Governo, il 2 gennaio scorso si è svolto un incontro in Prefettura con le associazioni territoriali rappresentative dei gestori degli impianti di erogazione carburante e con le forze di polizia, all’esito del quale le associazioni territoriali di categoria, “con spiccato senso di responsabilità rispetto all’esigenza di creare i minori disagi possibili sia per i rifornimenti dei mezzi di soccorso, sia per l’utenza in generale, in adesione alla sensibilizzazione rivolta dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si sono prontamente attivate presso i loro associati comunicando gli impianti che resteranno aperti sul territorio provinciale durante le giornate di astensione" recita una nota della Prefettua.

Dall’ufficio di Gabinetto di Corso Garibaldi fanno sapere che l’elenco è suscettibile di ampliamento del numero degli impianti aperti in ragione dell’evoluzione delle trattative sindacali e della adesione o meno allo sciopero da parte dei singoli gestori degli impianti, non aderenti alle associazioni di categoria interpellate.

Resteranno aperti nelle giornata di astensione dal 24 al 27 gennaio, gli impianti di carburanti individuati dalla Regione Puglia e precisamente sulla A14 da Bologna a Taranto a San Trifone ovest km 517, Le Saline ovest km 587, Murge ovest km 671; sulla A14 da Taranto a Bologna Le Fonti est km 698, Canne della Battaglia est km 620, Gargano est km 542. Infine, sulla A16 da Canosa a Napoli, sarà aperto il distributore di carburanti della stazione di servizio Ofanto Nord km153