Finanziamenti inutilizzati nel 2021: Foggia dice addio ad altri 366mila euro

Il Comune di Foggia restituisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri altri 366.303,17 euro. Nel 2021 non ha speso un centesimo delle risorse rivenienti dal Fondo per le politiche della famiglia destinate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa dedicati alle attività dei minori.

Si trattava delle misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa previste nell’ambito del cosiddetto Sostegni bis. I Comuni avrebbero dovuto attuare le iniziative nel periodo 1 giugno–31 dicembre 2021.

Le risorse erano state ripartite sulla scorta dei dati Istat relativi alla popolazione minorenne: nel capoluogo 24.462 censiti da 0 a 17 anni.

A febbraio di quest’anno erano già tornati indietro 236.758,93 euro che dovevano servire a finanziare le stesse iniziative nel 2020. Complessivamente, fanno oltre 600mila euro di fondi mai utilizzati.

Proprio quattro mesi fa, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia aveva inoltrato un sollecito al Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia affinché inviasse la rendicontazione della spesa dei fondi 2021 per i centri estivi, pena la restituzione del finanziamento.

Ma la somma non è mai stata impegnata con apposita determina dalla dirigente dell’epoca, Silvana Salvemini (attualmente a capo dell’Area 1 Amministrativa Archivio e Protocollo, Messi notificatori, Urp, Politiche Abitative e, ad interim, Cultura e Promozione Turistica e Territoriale). Avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 2021.

L’epilogo era scontato considerato quanto riportato nella Relazione sulla performance 2021, in cui si evidenziava la mancata attivazione della misura legata ai centri estivi con la quale si prevedevano contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico nel post-pandemia.

Il Servizio Politiche Sociali, oggi guidato da Serafina Croce, non ha potuto far altro che richiedere una variazione di bilancio per consentire la restituzione del contributo, trasferito nelle casse comunali ad agosto di due anni fa e oggi perso definitivamente.