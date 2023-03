Contributi Covid inutilizzati, il Comune di Foggia restituisce oltre 235mila euro per i centri estivi

Tornano indietro oltre 235mila euro di contributo ministeriale assegnato nel 2020 al Comune di Foggia per i centri estivi nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid.

Dei 364.940,39 euro a valere sul Fondo per le politiche della Famiglia trasferiti nelle casse dell’ente, sono stati spesi solo 128.181,46 euro e la nuova dirigente alle Politiche Sociali, Serafina Croce, a distanza di più di due anni, non ha potuto far altro che prendere atto che la somma di 236.758,93 euro non è stata utilizzata, e procedere alla restituzione delle somme al ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’epoca, il dirigente del Servizio era Silvana Salvemini, assunta a novembre del 2020. Il Governo, tramite il Decreto Rilancio, aveva destinato una quota per finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020. Il riparto delle risorse era stato definito con Decreto del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25 giugno 2020.

A novembre del 2020, la Giunta guidata da Franco Landella, con l’urgenza dettata dalle scadenze relative al monitoraggio e all’utilizzo delle risorse trasferite ai Comuni, e dunque per non perdere i finanziamenti, aveva approvato i criteri di attribuzione del contributo economico e i requisiti. Ai centri estivi sarebbero andati mille euro a struttura per l’adeguamento alle norme per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid19 e una quota variabile rapportata al numero di bambini pari a 50 euro a settimana per ciascun minore, che diventavano 100 in caso di disabilità certificata, ad esclusione dei beneficiari di altri finanziamenti e sovvenzioni, quindi il contributo non era cumulabile, per esempio, con bonus erogati dall’Inps o buoni servizio.

L’Italia era nella cosiddetta ‘Fase 2’ dell’emergenza sanitaria e, a giugno 2020, un’ordinanza del presidente della Regione Puglia aveva dettato le linee guida per la riapertura dei centri estivi sulla scorta dei Dpcm. Il Comune, allora, si basò sulle comunicazioni di avvio dei Centri estivi per poi riconoscere una quota dei fondi a quelli che avrebbero dimostrato di rispettare le disposizioni regionali e nazionali. La pratica passò, poi, al dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione. A seguito d’istruttoria, a dicembre, aveva provveduto a liquidare il contributo in favore di 13 centri estivi. Le somme non utilizzate vengono riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Nel 2021 la misura legata ai centri estivi non è stata proprio attivata, come rilevato nella relazione delle performance che aveva fruttato punteggi bassi per le strutture guidate dalla dirigente, passata all’Area Amministrativa da giugno del 2022. Il decreto ministeriale del 24 giugno 2021 aveva assegnato al Comune di Foggia altri 366.303,17 euro per il finanziamento dei centri estivi.

Nel 2022 sono arrivati 149.667,84 euro e, a ottobre, la commissione straordinaria ha deliberato gli indirizzi di attribuzione dei contributi. A dicembre, il dirigente pro tempore Maria Giuseppina D’Ambrosio ha approvato tre distinti avvisi pubblici: uno per i centri e campi estivi, uno relativo all’organizzazione di servizi socio educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo 12 settembre-31 dicembre 2022 e un avviso rivolto alle famiglie interessate a usufruire dei servizi. Alla data del 20 dicembre scorso, però, sono arrivate solo 4 istanze. I termini sono stati allora riaperti dall’attuale dirigente Serafina Croce e la scadenza è stata prorogata al 9 marzo.