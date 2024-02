La 'rivoluzione della normalità' nella Differenziata: a marzo parte il 'porta a porta' per le utenze non domestiche

Le tre fiammelle simbolo della città di Foggia diventano green, tre foglie, nella nuova campagna per la raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche.

Questa volta, ci siamo: il 4 marzo inizierà materialmente la distribuzione delle attrezzature, suddivisa in quattro fasi.

A titolo esemplificativo, i bidoni carrellati sono stati esposti nell’aula consiliare di Palazzo di Città, durante la presentazione del nuovo servizio.

Già a partire dal 26 febbraio, alcuni operatori Amiu effettueranno sopralluoghi e interviste per definire insieme agli utenti le attrezzature da fornire. La dotazione, dunque, risponderà alle esigenze delle attività commerciali.

Sono una sessantina gli operatori impiegati. “Stiamo cambiando la nostra organizzazione per un servizio dedicato”, ha detto il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli, che ha illustrato le modalità organizzative.

Come funziona il nuovo servizio

Si parte dal cosiddetto anello esterno che comprende il Villaggio Artigiani, Rione Martucci, Rione Diaz, San Pio X, la ‘Macchia Gialla’, San Lorenzo, il Cep, Ordona Sud, la Città del Cinema, San Ciro, il Rione Biccari, il Policlinico Riuniti e il Rione Candelaro, per un totale di 684 utenze non domestiche servite.

Dopo il primo step della distribuzione dal 4 al 9 marzo, nella settimana successiva, nelle zone interessate, partirà concretamente il servizio di raccolta, dunque dall’11 marzo.

La seconda fase, dall’11 al 16 marzo, riguarderà il cosiddetto anello interno, vale a dire il centro, con altre 697 Und. Il servizio, secondo la logica dell'attivazione nella settimana successiva alla distribuzione, partirà il 18 marzo.

Dal 18 marzo al 23 marzo toccherà al centro storico e ai Quartieri Settecenteschi con 243 utenze.

A fine mese, le attrezzature arriveranno anche nella zona industriale e nelle borgate (92 utenze), che saranno le ultime a partire con la raccolta, indicativamente l’1 aprile.

In funzione delle esigenze, alle grandi attività potrà essere consegnata una dotazione maggiore rispetto ai bidoni da 240 litri.

La “rivoluzione della normalità” per disegnare una nuova città

Il nuovo servizio incarna appieno il concetto della “rivoluzione della normalità”, tanto caro alla nuova Amministrazione. In una grande città appare scontato, ma a Foggia non lo era.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha espresso in apertura un “pensiero di metodo”: l’Amministrazione è impegnata a rispondere alle esigenze dei cittadini “attraverso un ascolto diretto”, riposte che “nascono da un laboratorio di osservazione critico”. “Funzionano abbastanza” anche i numeri verdi. Lo studio delle problematiche “ci ha visto responsabilmente compartecipi e obiettivi”, ha detto guardando al management di Amiu.

Non fa mistero dei “numeri impietosi” della differenziata la vice sindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile che, arrivata dalla Società Civile, prova soprattutto a sensibilizzare al senso civico e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Difficile, per ora, ammette il dg Antonicelli, fare previsioni sulla percentuale che si potrà raggiungere con la raccolta differenziata delle utenze non domestiche e quanto inciderà sul magro 17% complessivo. Da “manuale”, osserva, si stimerebbe un 10% in più, ma per ora è meglio non sbilanciarsi.

La scelta della mano di un bambino nella campagna di comunicazione non è causale, fa notare l'assessora Aprile. Lo rimarcherà anche Serena Fortunato, dell’Agenzia Moscabianca che l’ha curata: significa “parlare di futuro e farlo per il bene delle nuove generazioni”.

‘Disegniamo una nuova città’ e ‘Il futuro ci chiama a raccolta’ sono i claim riportati sul materiale informativo che sarà distribuito alle sole attività commerciali.

C’è anche un’App interattiva, ‘Junker raccolta differenziata’, che la stessa assessora ha provato e che giudica molto intuitiva. Consente di scansionare il codice a barre dei prodotti e degli imballaggi per sapere come conferirli correttamente.

Il primo passo verso le tariffe personalizzate

Il servizio è stato organizzato anche sulla scorta di una fase di ascolto: le utenze non domestiche hanno riferito personalmente all’assessora le criticità. Il calendario per l’esposizione dei contenitori (e la raccolta), a differenza di altre città dove si evidenziano problemi specie per le utenze non domestiche food, prevede che l’organico venga ritirato tutti i giorni presso le attività commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e le attività di vendita che producono scarti di frutta, verdura e fiori. Unica accortezza, è vietato l’utilizzo di sacchi neri (e vale per tutte le frazioni).

Mentre organico, non differenziabile (lunedì e giovedì), carte e cartoncino (martedì), vetro (martedì, giovedì e domenica), imballaggi di plastica, acciaio e alluminio (mercoledì, venerdì e domenica) andranno esposti dalle 20 alle 2, il cartone (tutti i giorni dal lunedì al sabato) dovrà essere esposto dalle 12.30 alle 13.30.

Il Conai ha collaborato alle fasi di progettazione e lancio della campagna. Il responsabile progetti territoriali speciali, Fabio Costarella, ha lodato l’impegno e l’accelerazione nel percorso impressa dall’Amministrazione.

Presenti alla conferenza stampa anche le associazioni di categoria, che “dovranno svolgere un ruolo fondamentale nel diffondere il messaggio”, ha detto l’assessore alle Partecipate Davide Emanuele. È lui a introdurre il tema della tariffazione puntuale.

Le attrezzature, infatti, saranno dotate di Tag Rfid (radio-frequency identification), tecnologia che consente di associare in modo preciso ogni conferimento all'utente o al produttore corretto. Se da un lato è possibile risalire agli utenti che non differenziano correttamente i rifiuti, dall’altro si può approntare un sistema di premialità, al quale l’assessora Aprile sta già lavorando rispetto ai Centri comunali di raccolta, in particolare quello di via Sprecacenere, almeno per alcune grandi realtà commerciali.

In futuro, dunque, sarà possibile “tarare una tariffa personalizzata”, come ha annunciato l’assessore Emanuele. Il nuovo sistema è il primo passo per la tariffazione puntuale, ha confermato il dg Antonicelli, che “non è una formula unica, ma articolata”.

Per il momento, insomma, non è possibile stabilire quando le attività commerciali pagheranno sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti.

Il Dec (direttore esecuzione contratto) Cristoforo Pacella, selezionato tramite avviso pubblico durante la gestione commissariale, che si occupa della verifica della regolare esecuzione del contratto e del coordinamento delle attività a carico del Comune per l’esecuzione dei servizi, ha fatto sapere che entro fine anno si potranno avere i primi dati. Peraltro, ha comunicato che sono pronti all’installazione nuovi cestini gettacarte.

A margine della conferenza, si è parlato anche della pubblicazione della Carta dei Servizi, che dovrebbe avvenire a giorni. A bloccarla sarebbe stato solo un “problema tecnico-informatico”.