Comune alla ricerca di beneficiari per il progetto di Casa Panunzio: “Non intendiamo abbandonarlo”

“Il rischio di dovere restituire l’importo finanziato di 357.299,99 euro sussiste soltanto in caso di abbandono del progetto, che non è la strada che l’Amministrazione intende percorrere”.

È l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio a manifestare la volontà del Comune di Foggia di perseverare nella ricerca dei beneficiari per il progetto dedicato a Casa Panunzio, finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa delle persone con disabilità.

Nell’ultima riunione del Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, alla luce delle difficoltà nell’individuazione dei destinatari, era stata prospettata anche l’ipotesi di un’eventuale rinuncia, che oggi l’assessora scarta.

“Crediamo fermamente nel grande valore sociale e inclusivo del progetto”, fa sapere, ricordando come sia stato ereditato dalle precedenti gestioni commissariali.

La firma della convenzione tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi Pnrr presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per l’attuazione della linea d’investimento 1.2 ‘Percorsi di autonomia per le persone con disabilità’ risale, infatti, al 6 settembre 2022.

La sede allora individuata per permettere lo svolgimento delle varie attività previste è l’ex Villa Lanza a Posta Conca, in località Salice, requisita a un boss della criminalità organizzata foggiana, trasformata in una comunità alloggio con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 della Regione Puglia e intitolata nel maggio 2022 a Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie.

“Una scelta – evidenzia l’assessora Mendolicchio - dettata dalla disponibilità, anche se penalizzante sul piano logistico per la distanza dal centro abitato”.

Il 23 marzo 2022 è stato pubblicato dall’Ambito Territoriale di Foggia l’Avviso pubblico per individuare i sei possibili beneficiari, in linea con i parametri fissati dall’art. 3 comma 1 della legge 104 del 1992.

Il progetto è finalizzato a favorire e sostenere l’accesso di persone con disabilità al mercato del lavoro, anche attraverso tecnologie informatiche; a rimuovere barriere che ostacolano la loro autonomia in un alloggio diverso dalla loro abitazione (senza dipendere necessariamente dalle famiglie) e a migliorare la loro qualità di vita.

“Si tratta di un avviso aperto, che non ha quindi una data di scadenza”, rimarca l’assessora.

Il Comune intende nuovamente dare massima evidenza e pubblicità all’Avviso, consultabile sul sito del Comune di Foggia nella sezione Amministrazione Trasparente.

“Mi sto personalmente adoperando per coinvolgere le parrocchie, la Diocesi, la categoria dei medici di famiglia, le associazioni, il mondo del terzo settore nel suo insieme e contattare le famiglie potenzialmente interessate, offrire ai loro ragazzi una possibilità concreta di crescita e formazione”, fa sapere Simona Mendolicchio.

L’iter è semplice: la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi familiari mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, oppure inviando una pec all’indirizzo servizisociali@cert.comune.foggia.it.

“L’auspicio – conclude l’assessora Mandolicchio - è che questa opportunità, per noi importante e preziosa, e in linea con la nostra sensibilità e i nostri sforzi per una crescita complessiva della comunità non lasciando nessuna persona indietro, venga colta e permetta a sei persone di acquisire consapevolezza e mezzi significativi nel proprio percorso umano e professionale”.