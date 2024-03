Rischia di saltare il progetto Pnrr di Casa Panunzio: “Difficoltà nel reperire i beneficiari”

Persistono le difficoltà nel reperire beneficiari, e rischia di saltare il progetto, finanziato con fondi Pnrr, di un percorso finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa a ‘Casa Panunzio’, comunità alloggio ‘Dopo di noi’.

Di questo passo, l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia potrebbe essere chiamato a restituire 357.299,99 euro, risorse destinate a sei persone con disabilità, per l’attuazione della linea d’investimento 1.2 ‘Percorsi di autonomia per le persone con disabilità’ nell’ambito della Missione 5 ‘Inclusione e Coesione’, Componente 2 ‘Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore’, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia non aveva fatto mistero delle difficoltà nell’individuazione dei beneficiari del progetto dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, un anno fa. Nell’ultima riunione del Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, lo scorso 6 marzo, dopo la relazione della responsabile dell’Ufficio di Piano, è arrivata la richiesta di non proseguire nella realizzazione del progetto, proprio alla luce delle complicazioni che ne impediscono l’attuazione, non certo trascurabili.

Peraltro, stando a quanto comunicato proprio dalla responsabile dell’Ufficio di Piano, Maria Rosaria Bianchi, l’Ufficio Scolastico Provinciale avrebbe negato la disponibilità alla diffusione e promozione del progetto nelle scuole di Foggia a causa dell’eventuale quota di compartecipazione per il costo delle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari.

A fine gennaio, in una precedente riunione del Coordinamento, era stato deliberato, infatti, di chiedere alla dirigente dell’ex Provveditorato, Giuseppina Lotito, di fissare un incontro con i dirigenti delle scuole di secondo grado, a scopo informativo, per illustrare le attività svolte nella comunità alloggio intitolata a ‘Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie’. Ma la risposta è stata negativa.

La comunità alloggio al Salice, in un bene confiscato alla mafia, era stata affidata in gestione al Consorzio di Cooperative Sociali Opus ed era stata pensata come una residenza destinata a soggetti diversamente abili di età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Il Servizio di Polizia Municipale, si apprende dopo la riunione del Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale, non ha garantito la guardiania, mentre il gestore assicura la custodia e vigilanza dell’immobile giorno e notte. Così, non si è proceduto alla riconsegna dell’immobile.

A prendere in mano il caso è stata l’assessore alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio anche per le interlocuzioni con la Diocesi. Ogni determinazione in merito al funzionamento della comunità alloggio per disabili ‘Casa Panunzio’ è stata rinviata in attesa di ulteriori approfondimenti.