Pnrr, tre milioni di euro per la scuola di via Mazzini: sarà demolita e ricostruita

Con deliberazione n. 88 del 9 maggio 2023, la Giunta Comunale ha deliberato “Pnrr– Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” - Lavori di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico in Via Mazzini – approvazione studio di fattibilità tecnico economica”.

Il Comune di San Severo è rientrato tra i soggetti beneficiari del finanziamento, per l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico adibito ad uso scolastico in via Mazzini - importo complessivo di progetto pari a € 3.055.000,00 dopo aver partecipato ad un avviso del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Con la predetta misura, il Ministero – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio - ha inteso procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità".

"In Giunta - proseguono Miglio, Margiotta e Montorio - abbiamo ora approvato, per quanto di nostra competenza, il progetto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola di Via Mazzini, progetto risultato vincitore nell’ambito del Concorso nazionale di progettazione. La strategia generale del progetto ruota intorno a due cardini operativi: linee guida dettate dallo studio e dall’approccio didattico; l’adesione all’iniziativa “Il Mosaico di San Severo, laboratorio partecipativo di progettazione. Il complesso scolastico per la sua posizione diventa elemento di forte centralità, si presenta come un edificio compatto che possiede un carattere di porta urbana. Il suo prospetto di ingresso lascia intravedere la vita all’interno del polo scolastico attraverso una grande bucatura vetrata schermata dalla chioma degli alberi. Il cuore della scuola è costituito da uno spazio pubblico/agorà intorno al quale si sviluppano le aule e i laboratori didattici, questo spazio è inteso come un contenitore di attività dedicate ai bambini ma anche aperto alla cittadinanza capace di ospitare attività e iniziative di carattere collettivo; un susseguirsi di spazi aperti, coperti e chiusi pensati per essere flessibili ed ospitare nelle diverse ore della giornata attività variegate”.