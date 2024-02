Laguna di Varano a rischio deturpamento: "no" del sindaco di Ischitella al parco fotovoltaico flottante

No al parco fotovoltaico nella Laguna di Varano. Il sindaco di Ischitella Alessandro Nobiletti si oppone al progetto proposto dalla Oceanica Solis relativo alla installazione dell'impianto costituito da 263mila pannelli galleggianti nella Laguna di Varano, area appartenente al comune garganico.

La nota del primo cittadino segue di alcuni giorni il parere negativo già espresso dal Wwf Foggia che, attraverso il suo presidente Maurizio Marrese, aveva evidenziato le numerose criticità legate alla ipotetica realizzazione del progetto.

"Personalmente ho appreso con tanto stupore l’autenticità di tale progetto attraverso una nota acquisita al protocollo di questa Amministrazione prot. n. 1046 in data 2 febbraio 2024 trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Come Sindaco di questa comunità e come cittadino voglio esprimere il mio forte e netto parere contrario alla realizzazione di questo progetto", fa presente il primo cittadino il quale evidenzia la condivisione della sua posizione da parte anche dei capigruppo di minoranza di Liberi x Cambiare e Ischitella-Foce Varano Guerra Sindaco, nella conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri presso la Residenza municipale.

"I motivi sono diversi - spiega Nobiletti -, ma preferisco soffermarmi sull'enorme impatto ambientale, turistico e paesaggistico che un'opera di queste dimensioni andrebbe a creare sulla nostra laguna, deturpando uno dei più bei paesaggi di tutto il Gargano". Motivazioni che non si discostano molto da quelle palesate da Marrese.

Per Nobiletti, la valorizzazione della laguna passa da altri tipi di azioni e progetti meno impattanti. E intanto annuncia la convocazione di un Consiglio Comunale al quale presenzieranno anche gli altri enti interessati "per dare maggiore sostanza a questa presa di posizione".