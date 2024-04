Una porta megalitica sulla via delle cave: "Opera simbolo dell'identità di Apricena, qui tutto ebbe inizio"

Da oggi, tra viale Papa Giovanni XXIII e la Strada Provinciale 37, ad Apricena, sorge la ‘Porta delle cave’.

L’opera, realizzata all'interno di una nuova rotatoria, è dedicata a Claudio D’Amato Guerrieri, fondatore della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari.

“Era un incrocio molto pericoloso”, ha evidenziato il sindaco Antonio Potenza. Il tratto di strada, molto trafficato, che conduce al bacino estrattivo lapideo, è stato messo in sicurezza e si collegherà alla nuova circonvallazione di prossima realizzazione, che permetterà di raggiungere la zona industriale.

L’opera è un tassello dell’accordo quadro firmato dal Comune di Apricena e dal Politecnico di Bari poco più di un anno fa.

“Abbiamo apprezzato la volontà di identificare questo come uno spazio che possa collegare idealmente la storia di Apricena e la storia delle nostre cave, la nostra ‘carta d’identità’ – ha proseguito il sindaco -. Questa è la strada dove tutto ebbe inizio”. Da lì, un tempo, si andava a lavorare a piedi alle cave.

“La città di Apricena si dota di un’opera che ha un indubbio valore simbolico, fortemente rappresentativo dell’identità di questa città e di questo territorio – ha detto il professor Francesco Defilippis delegato del rettore -. Il trilite è la metafora più arcaica della costruzione in pietra. Sono tre pietre che esprimono le potenzialità di questo territorio, ma anche la sua tradizione, composte a formare un portale, lungo un percorso che collega il bacino estrattivo alla città”.

Referente scientifico della convenzione è il professor Giuseppe Fallacara, docente di Progettazione architettonica e stereotomica presso il Dipartimento di Architettura, Costruzioni, Design del Politecnico, anima della collaborazione insieme ad Alfonso e Domenico Masselli del gruppo Stilmarmo. “La porta dà verso due direzioni, una che mi piace chiamare ‘sacra’, quindi il santuario, è un’altra che oserei dire profana, cioè il mondo materiale della pietra. Una duplice apertura – ha affermato emozionato - che era totalmente intrinseca nella persona di D’Amato”.

Nel gruppo di ricerca che ha progettato e pensato l’opera ci sono giovani architetti, da poco laureati, che hanno sviluppato una tesi di laurea su Apricena: Sara D’Adamo, Teresa Lanzetta, Clara Rosa Romano, Clelia Santovito, Andrea Sgherza e Giuseppe Tota.

“Il trilite megalitico dimostra la capacità delle cave di Apricena di estrarre blocchi per architetture importanti – ha spiegato Fallacara -, e poi sulla sinistra c’è una variazione: i blocchi si compongono anche con delle rotazioni, ad indicare la possibilità che dal trilite in poi si possa combinare la materia per costruire un’architettura sempre più complessa”.

La struttura ricorda i Dolmen o le più famose pietre sospese di Stonehenge.

Sono rappresentati, dunque, l’origine e una potenziale elaborazione che “possa consentire alla pietra di varcare i suoi limiti”: “Lo facciamo per le giovani generazioni. Ad Apricena organizzeremo con il Politecnico degli short master – ha annunciato - proprio per far capire la logica lavorativa lapidea e far capire ai giovani che la pietra non è un materiale, ma deve rappresentare il futuro, sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di vista della qualità dell’arte del costruire. Qui c’è ancora un tesoro immenso - ha detto riferendosi ai cumuli di scarti o 'materia prima secondaria' -. Noi pensiamo che dagli scarti possa nascere una nuova architettura. È un tema nuovo che porteremo ad Apricena”.

Alfonso Masselli definisce la partnership con il Politecnico “alleanza strategica”: “Apricena oggi sta pensando in grande – ha detto nel suo intervento – Sta pensando al suo passato, ma anche al suo futuro”.