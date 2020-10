Orsara di Puglia nel Coordinamento nazionale di CittaSlow. Il borgo dei Monti Dauni festeggia 14 anni nella rete del buon vivere

Il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, è stato eletto nel Coordinamento nazionale di CittaSlow per il triennio 2021-2023. Assieme a lui, altri due sindaci pugliesi sono entrati nel nuovo coordinamento: Luca Convertini di Cisternino (Br) e Alessio Valente di Gravina in Puglia (Ba). “Con il 2020, sono 14 anni che Orsara di Puglia è stata promossa in CittaSlow, la rete italiana dei Comuni attenti alla qualità della vita e alla promozione di politiche che valorizzano l’ambiente, il turismo lento, la biodiversità e l’educazione alimentare, anche attraverso iniziative che sviluppino la loro vocazione agroalimentare e al cibo sano e giusto”, ha dichiarato il primo cittadino orsarese. In Italia, sono 86 i Comuni che possono vantare il marchio di CittaSlow e 5 sono pugliesi: oltre a Orsara, fanno parte della rete anche Sant’Agata di Puglia, Trani, Cisternino e Gravina in Puglia. Nell’ultima assemblea, tenutasi sul web, nuovo coordinatore di CittaSlow Italia è stato eletto per acclamazione Stefano Pisani, sindaco di Pollica. Sarà affiancato dal coordinamento dei 16 sindaci in cui è stato eletto il primo cittadino di Orsara, Tommaso Lecce.

“L’elezione nel Coordinamento nazionale è un grande onore e anche un’importante responsabilità - ha aggiunto Lecce - ma allo stesso tempo è la conferma della bontà di quanto abbiamo fatto in questi anni. Siamo riusciti a dare una continuità davvero eccezionale alle politiche per la difesa e la tutela dell’ambiente, abbiamo presentato progetti e ottenuto fondi per i nostri boschi, per l’istituto scolastico comprensivo, gli impianti sportivi che abbiamo completamente rinnovato, l’arredo urbano, il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, i servizi, il poliambulatorio, le strade cittadine e quelle rurali - ha ricordato il sindaco di Orsara di Puglia - Allo stesso tempo, sempre attraverso progetti finanziati dalla Regione Puglia, siamo riusciti a dare continuità anche a manifestazioni come la Festa del Vino, che valorizza la qualità delle produzioni vitivinicole di tutto il territorio. Ai laboratori ambientali ludico-didattici, inoltre, stiamo dando sempre maggiore attenzione, perché crediamo che nelle nuove generazioni debba attecchire il seme di una cultura ecologista, una cultura consapevole del fatto che la natura è il patrimonio più importante e irrinunciabile per puntare sullo sviluppo e un’economia verde e sostenibile”. Orsara di Puglia fu promossa nella rete di CittaSlow nel 2006. Assieme a Cisternino, è stata la prima in tutta la regione a fare il suo ingresso in un club che annovera città come Amalfi, Capalbio, Orvieto, Pollica, San Miniato e Todi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo davanti scenari davvero straordinari e un rinnovato ruolo per le Cittaslow rispetto allo sviluppo del nostro paese - ha dichiarato Stefano Pisani subito dopo l’insediamento, rivolgendosi ai colleghi sindaci - ognuno di noi fa grandi cose a casa sua, oggi dobbiamo imparare a fare squadra anche per il nostro paese: facciamoci trovare pronti, coesi e impegniamo tutte le energie che abbiamo”.