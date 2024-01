Merci su rotaia da Foggia al Nord Europa: il terminal Incoronata connesso con l’Interporto di Padova

Raggiungeranno il mercato tedesco, il Benelux e i Paesi Scandinavi le merci che viaggiano sul nuovo treno blocco intermodale per semirimorchi del trasportatore internazionale LKW Walter tra i terminal di Foggia Incoronata e Padova Interporto.

Circola tre volte a settimana. Nell’hub di Incoronata è Lotras, da luglio entrata nel gruppo di Compagnia Ferroviaria Italiana, ad occuparsi delle operazioni terminalistiche.

Si apre un nuovo corridoio su rotaia per le merci alimentari, chimiche, acciaio e automotive dal Mezzogiorno al centro nord Europa.

Parte dei trailer che raggiungono l’Interporto di Padova, infatti, vengono rilanciati, sempre con convogli intermodali, verso altri terminal, prevalentemente nel centro e nord Europa.

Il nuovo collegamento ferroviario intermodale è attivo da alcuni giorni. Il treno blocco trasporta 32 semirimorchi per direzione.

“Con questo nuovo treno contribuiamo a costruire progressivamente quella rete di relazioni intermodali terrestri stabili, fondamentali al progressivo spostamento su ferro di una quota significativa del trasporto merci sulle lunghe distanze – ha dichiarato Franco Pasqualetti, presidente di Interporto Padova - Lo facciamo offrendo ai trasportatori e agli operatori della logistica intermodale un servizio puntuale e flessibile, frutto di ingenti investimenti in tecnologia e automazione. Non è un caso che Interporto Padova sia classificato nodo core della rete europea Ten-T. Proprio questo nuovo collegamento, con i rilanci dei semirimorchi per varie destinazioni europee, evidenzia l’attività di hub attorno al quale si sviluppano relazioni interconnesse tra loro secondo le esigenze delle imprese del settore. Naturalmente, Interporto Padova offre anche altre relazioni regolari dedicate ai semirimorchi con Colonia, Geleen, Rotterdam, Duisburg e Gliwice, ai quali si affiancano i collegamenti con i principali porti italiani. È questa la logistica sostenibile e vincente del futuro”.

LKW Walter guarda con interesse al Meridione. “Anche in questa difficile situazione di mercato, con questa relazione tra Foggia e Padova, puntiamo ad ampliare in nostro network di treni blocco connettendo il Mezzogiorno via treno con tutto il nord Europa - Erik Springer, direttore operativo di LKW Walter sottolinea - Crediamo nella sostenibilità della ferrovia con il trasferimento di merci dalla strada verso la rotaia già dagli anni ‘80 ed abbiamo ad oggi 15.000 rimorchi gruabili. La grandissima maggioranza dei semirimorchi da/per Foggia ha per destinazione il Nord Europa, compresi Benelux, Scandinavia e Regno Unito. Trasportiamo merce industriale non pericolosa di tutti i tipi, alimentare, chimico ma anche acciaio e automotive, offrendo un servizio di qualità ai più importanti centri produttivi del Mezzogiorno d’Italia. Questo treno dimostra le potenzialità di una rete intermodale ben connessa non solo rispetto alla strada, ma anche del mare, perché abbiamo la possibilità di trasportare, in Europa, fino a 290 quintali di merce e quindi 40 in più della strada diminuendo, cosi i carichi complessivi necessari, e in tempi molto minori delle autostrade del mare, riducendo ulteriormente le emissioni di C02. Voglio ricordare anche il nostro recente nuovo treno blocco intermodale tra Padova Interporto e Hannover a servizio di una delle aree produttive più importanti d’Italia, inserito in una grande rete europea con connessioni dirette per il sud Italia”.

La compagnia merci CFI traina il nuovo treno blocco. “Abbiamo avviato per conto di LKW Walter un servizio di collegamento tra Padova e Foggia Incoronata con tre circolazioni alla settimana – spiega Francesco Pagni direttore generale di CFI Intermodal, la divisione intermodale di Compagnia Ferroviaria Italiana - Il servizio è acquistato interamente dalla LKW Walter che carica 32 rimorchi per direzione con merce che da tutta Europa viene trasferita a mezzo ferrovia verso il sud dell’Italia e viceversa. Noi curiamo anche la trazione con CFI Spa, leader tra le imprese di trazione ferroviaria private in Italia, mentre le operazioni terminalistiche a Incoronata sono eseguite dalla Lotras, altra azienda del gruppo di CFI che in questo modo può offrire alla propria clientela un servizio di intermodalità ferroviaria completo. Questo Foggia Incoronata – Padova Interporto è un altro servizio di collegamento tra il Nord Italia ed il Sud, che si aggiunge ai già consolidati servizi che collegano Fiorenzuola con Cassino, Pomezia, Nola e Bari ”.