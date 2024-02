Nuovi orari estivi Lumiwings, da Foggia c’è solo Milano: confermato lo stop ai voli per Torino

Sono online i nuovi orari estivi Lumiwings da/per Foggia. La compagnia greca che opera i voli di linea all’aeroporto Gino Lisa annuncia le ‘Summer News’ nella sua newsletter. “Pianifica la tua prossima avventura estiva con Lumiwings e scopri i nostri comodi orari per volare da/per Foggia”, si legge nell’e-mail che anticipa la calda stagione.

È comparsa la nuova destinazione di Bergamo Orio al Serio, a 50 minuti con la navetta dal centro di Milano. Come annunciato, dal 2 aprile si parte il martedì e il giovedì da Foggia alle 17:20, e da Milano Bergamo alle 19:35 con allettanti tariffe base, Shine Light, in offerta (pochi posti disponibili) a 45,40 euro.

La nuova rotta connette la provincia di Foggia alla Lombardia orientale, e offre ulteriori possibilità di proseguire il viaggio verso le destinazioni internazionali nel network dei collegamenti dell’aeroporto di Milano Bergamo. Viceversa, consente dall’estero di raggiungere il Gargano e le principali mete turistiche della Capitanata.

Ora è possibile prenotare anche i voli a cadenza giornaliera per Malpensa, programmati dall’11 marzo. Il decollo è fissato alle 7:20 dal Gino Lisa, arrivo alle 9. All’attivazione del nuovo collegamento con Milano Bergamo, con frequenza bisettimanale, sarà possibile rientrare in giornata.

La clientela business appare comunque ancora insoddisfatta se un manager come Fabio Porreca, ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, già in passato critico sull’offerta, oggi fa notare come sarebbe preferibile il Milano-Linate tutti i giorni con partenza alle 7-7.30 e rientro in serata alle 20-20.30.

Si ferma, invece, a lunedì 4 marzo l’offerta per Torino. Dopo quella data il nulla, anche dopo l’aggiornamento degli orari. Nel nuovo calendario tutti i giorni sono buoni per volare in primavera e in estate, ma la Lombardia è l’unica meta.

Evidentemente, la compagnia punta a consolidare una sola destinazione. Probabilmente, partire con quattro tratte si è rivelato un passo falso dal punto di vista della sostenibilità dell’operazione.

I voli già prenotati dopo quella che oggi risulta l’ultima data utile per Torino sono stati cancellati, compreso quello del 29 marzo, weekend di Pasqua. Avevamo raccolto la testimonianza dei passeggeri avvisati da una laconica comunicazione. Peraltro, gli utenti che ci sono già passati lamentano tempi lunghi per i rimborsi.

Sui social monta la protesta dei foggiani che ricordano come la tratta non fosse stagionale (era il caso di Verona e Catania) e, in prospettiva, intravedono l’anticamera di un disimpegno della compagnia.

La community Mondo Gino Lisa, che prova a incoraggiare i foggiani a volare per riempire gli aerei, suggerisce ai viaggiatori di convertire il biglietto per Malpensa e prendere un autobus per Torino. Alcuni non ne vogliono sapere di passare altre due ore in pullman, ma secondo il leader dell’associazione Sergio Venturino molti starebbero optando per Malpensa e qualcuno per Linate, senza chiedere il rimborso.

Difende il Gino Lisa, perché se la compagnia dovesse andare via lo scalo foggiano sarebbe condannato a morte, anche visto e considerato che altri competitor guardano all’evoluzione del traffico.

Venturino non fa mistero che sia stato un errore cancellare il volo sotto Pasqua per Torino. Una media di riempimento che si aggirerebbe intorno al 19% per le tre rotazioni di Torino (per quanto in tanti dicano di aver viaggiato a bordo di aerei pieni), stando a quanto lui stesso riferisce, avrebbe suggerito la nuova programmazione. La community sull’aeroporto di Foggia Mondo Gino Lisa promette di lottare per salvare almeno una o due rotazioni su Torino per l’estate.