Abbandono selvaggio degli ingombranti, Amiu potenzia il servizio: attivo il nuovo numero verde

È attivo da oggi il numero verde di Amiu Puglia 800011558 per segnalazioni, informazioni sui servizi e per concordare il ritiro degli ingombranti. Nel fine settimana, è stato allestito un gazebo nell’isola pedonale per promuoverlo.

“Ci auguriamo che un incremento del servizio a chiamata degli ingombranti possa scongiurare l’abbandono selvaggio - afferma il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate - Stiamo vivendo una fase aziendale di grande dinamismo e abbiamo la necessità di veicolare, in tutti i contesti possibili, quello che Amiu sta facendo”.

In pieno centro, gli operatori di Amiu hanno fornito informazioni anche sul primo Centro comunale di raccolta ‘Sprecacenere’, che sarà inaugurato domani. L’azienda prova a riallacciare il rapporti con i foggiani, che negli ultimi anni non sono stati idilliaci, nella convinzione che solo un rinnovato patto con la città possa far decollare la raccolta differenziata. Il senso civico, scrivono da corso del Mezzogiorno, accanto al quotidiano impegno dei lavoratori di Amiu, deve diventare il più prezioso dei contributi per migliorare il decoro cittadino.

I tanti cittadini intercettati in piazza sabato e domenica e i tanti altri che volontariamente si sono fermati al gazebo, con spirito critico o per semplice curiosità, “costituiscono una risposta motivazionale importante nell’ambito di una visione aziendale in cui la sensibilizzazione e l’informazione rivestono un ruolo al pari dell’efficienza dei servizi erogati”, scrivono dall’Amiu.

Al gazebo, sabato mattina, era presente anche il direttore generale Antonello Antonicelli. “La contestuale attivazione del Centro di Raccolta Comunale e del numero verde – afferma il dg – è stata una scelta aziendale ben precisa perché, per incrementare i numeri della raccolta differenziata, bisogna dare al cittadino tutti gli strumenti per incentivare il suo impegno”.

Il numero verde 800 011 558 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.