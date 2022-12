Morto Rossetti, il fondatore di 'Portaportese Foggia': "E' il giorno più triste della nostra vita"

Si svolgeranno venerdì 16 dicembre presso la Chiesa del SS Salvatore di via Napoli, i funerali di Domenico Rossetti, il fondatore e la mente di 'Portaportese di Foggia', l'attività di vendita di arredamento per la casa, il giardino, accessori, camere e camerette. "Oggi é il giorno più triste della nostra vita, il nostro caro papà ci ha lasciati" il commento dei figli e dipendenti dell'attività di via Lucera.

E' venuto a mancare improvvisamente presso il Policlinico Riuniti. Aveva 67 anni. Lascia una moglie e quattro figli. Centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sulla pagina ufficiale dell'attività alla notizia della scomparsa di Rossetti.