Mercato immobiliare, valori stabili nel Foggiano: case più care in centro, Cep e borgate tra le zone più economiche

Compravendite degli immobili. Nessuno scossone sul mercato immobiliare della provincia di Foggia. Sono i dati emersi dall’ultimo osservatorio della Fiaip (Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali) sull’andamento dei valori di mercato delle compravendite degli immobili di tipo residenziale nella provincia di Foggia.

“In via generale, sono risultati sostanzialmente stabili, con una variazione media, rispetto al semestre precedente, dello 0,98%”, spiega Gianluca Carta, presidente provinciale della Fiaip e delegato dell’Osservatorio.

In base all’analisi delle variazioni congiunturali dei valori di mercato, oltre la metà delle zone prese in esame (il 56%) hanno presentato prezzi stabili, mentre nel 38% delle zone l’incremento registrato è stato piuttosto contenuto, con un aumento medio dei prezzi pari al 3%. Quest’ultima variazione ha riguardato le abitazioni comprese nei comuni di Cerignola, Orta Nova e Vieste, oltre che in alcune zone dei comuni di Lesina, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Torremaggiore.

Il focus rileva anche un 6% di zone nelle quali è stata riscontrata una variazione negativa, ovvero una diminuzione media dei prezzi del 3%, per le abitazioni civili comprese nelle zone dei comuni di Lucera e Monte Sant’Angelo e per le abitazioni economiche comprese nella zona centrale e semicentrale di Foggia.

Sempre restando sulle abitazioni economiche, prezzi stabili nelle zone centrali di Monte Sant’Angelo e San Severo, mentre si è registrato un lieve incremento (rispettivamente del 2% e del 3,5%) nella zona centrale del comune di Vieste e nella zona suburbana di Manfredonia.

Anche per quanto concerne l’analisi del mercato nel capoluogo di provincia, i prezzi di compravendita a Foggia non hanno subito grosse variazioni, ma sono risultate stabili in tutte le zone: “Anche i prezzi delle abitazioni economiche sono rimasti sostanzialmente invariati, fatta eccezione per quelle ricadenti nelle zone B2 e C4 per le quali si è avuta una contrazione dei prezzi del 3% circa”, osserva Carta.

Per quanto riguarda le case nuove, i prezzi al metro quadro più elevati riguardano gli immobili ubicati nelle zone centrali (con un valore che va dai 2500 ai 2800 euro al mq) e nella zona ‘Padre Pio – Michelangelo’. Nelle Borgate, periferie popolari e nel centro storico si registrano i prezzi più bassi. Fa eccezione Arpinova con un prezzo medio che oscilla tra i 1600 e i 1800 al mq.

Dati leggermente diversi, invece, per gli immobili da ristrutturare, dove i prezzi più elevati si registrano a Comparto Biccari (da un minimo di 800 a un massimo di 1000 euro al mq). Stesso discorso per le case abitabili e in Ottime Condizioni. Per quest’ultima categoria, il primato è condiviso con la zona Macchia Gialla (1300-1500 euro al mq).