A Foggia si formano psicologi scolastici

E' in partenza la seconda edizione del master Uni Fg 'Psicologia scolastica e del benessere', in convenzione con Airipa, diretto dalla prof.ssa Paola Palladino. La formazione è on line, il bando è disponibile dal 7 dicembre. Le iscrizioni scadono il 10 gennaio 2023. I requisiti di ammissione sono la Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia o conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.m. 509.

Il Master mira all’acquisizione di competenze professionali cruciali nella gestione del disagio scolastico e nella promozione del benessere a scuola. La figura professionale che si intende formare sarà, quindi, quella di uno psicologo scolastico in grado di attingere ai risultati scientifici più recenti, oltre che agli strumenti di valutazione e di intervento più efficaci ed aggiornati, per rispondere alle richieste della scuola al fine di creare un ambiente che promuova benessere e sia di supporto nell’identificazione e prevenzione dei disagi di varia natura e delle difficoltà di apprendimento e possa sostenere la qualità del dialogo con le famiglie e tra esse e la scuola nella quotidiana interazione educativa con il bambino, come previsto dalla legislazione più recente.