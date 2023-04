Lumiwings sponsorizza le bontà di Capitanata: 'volano' le ostie ripiene di Monte Sant'Angelo.

La compagnia aerea greca che da pochi mesi opera a Foggia, presso l'aeroporto Gino Lisa, sulle tratte di Milano, Torino, Verona e Catania (a breve, anche su Milano Linate e Monstar), ha deciso di far conoscere le eccellenze gastronomiche del territorio di Capitanata a bordo dei suoi aeromobili.

In particolare, sono state scelte le prelibate 'Ostie Ripiene' del Forno Taronna, di Monte Sant'Angelo, che saranno presenti sul volo dell'11 aprile delle 8, in partenza da Foggia per Milano Malpensa, e saranno offerte ai passeggeri. Stessa cosa il 13 aprile sul volo Milano Malpensa - Foggia, in partenza alle 9,30: anche qui i passeggeri riceveranno le famose Ostie Ripiene di Monte Sant'Angelo. Soddisfatto il titolare del forno, Donato Taronna: "Grazie Lumiwings per aver creduto nel nostro territorio di Capitanata".