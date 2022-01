Fatti fuori a un passo dall’indeterminato: nel pieno della pandemia 10 infermieri foggiani a casa

Sono ore di apprensione per dieci infermieri del 118 della Asl di Foggia. In servizio da 36 mesi, il loro contratto scade domani 15 gennaio. Le sensazioni sono contrastanti: dal 16 potrebbero ritrovarsi senza lavoro o vedere realizzato sul gong il sogno di una firma sul contratto indeterminato. Ci sarebbe una terza via, al momento la più percorribile, ovvero un riposo di 21 giorni e il ritorno in servizio con un nuovo contratto. Assunti a 12 mesi, con l'esplosione della pandemia avevano ottenuto una proroga di altri due anni.

Achille Capozzi, segretario territoriale Fsi Usae, ha scritto al presidente della Regione Puglia e al direttore generale della Asl di Foggia, bollando come “discutibile” la decisione di non stabilizzare gli infermieri, peraltro in un periodo in cui si registra un incremento dei sanitari colpiti dal virus, le pressioni e le richeste di intervento sono maggiori. “Si rischiano conseguenze fortemente negative che incideranno sia sul piano assistenziale per i disservizi che inevitabilmente si verificheranno, sia sul piano occupazionale”. Per Capozzi è una decisione “anacronistica", peraltro, prosegue, "proprio in questo periodo in cui si stanno verificando picchi pandemici nella nostra regione mai raggiunti prima”.

Attonito e perplesso, il segretario Fsi Usae non manca di evidenziare che la decisione "arriva proprio quando il governo centrale ha riconosciuto un “premio” per i lavoratori che hanno fronteggiato la diffusione del virus stanziando i fondi necessari per la loro stabilizzazione”. Il riferimento è alla norma nazionale, contenuta nell’ultima legge di bilancio, secondo la quale chi ha lavorato almeno 18 mesi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, andrebbe stabilizzato. La regione sarebbe in ritardo nella contrattazione. “Questo è un problema serio” tuona Capozzi a Foggiatoday.

Il sindacalista fa sapere che verranno prese tutte le forme di contestazione sindacale: “Emiliano intervenga per evitare che si compia questo scempio”