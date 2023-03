Manfredonia a Roma per fermare Energas: "L'impianto è obsoleto, Gpl non è strategico"

Manfredonia a Roma contro il progetto Energas, il deposito costiero Gpl più grande d’Europa. Quest'oggi al Ministro Gilberto Picchetto Fratin è stato consegnato un nutrito dossier sui motivi tecnici-sociali-ambientali e politici del "no" del territorio all’approvazione "dell’obsoleto progetto presentato nel 1998 e che ha registrato il parere negativo degli enti locali, "con il rischio di una nuova infrazione comunitaria in quanto riguardante un’area Sic\Zps già oggetto di sanzione in passato".

La delegazione era composta dall’On. Giandiego Gatta (che ha chiesto formalmente l’incontro), dal sindaco Gianni Rotice, da mons. Padre Franco Moscone, arcivescovo della Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, da Iolanda d’Errico, rappresentante del 'Coordinamento Ambiente e Salute' e da Enzo Cripezzi della Lipu Puglia.

Al centro dell’analisi, "l’obsolescenza tecnologica dell’impianto e la non strategicità del Gpl nelle politiche energetiche internazionali (alla sua estrema pericolosità), nonché il danno, per ambiente e salute, ad un territorio già sfregiato dai danni dell’Ex Enichem".

Prioritario il cambio di scenario di sviluppo per Manfredonia, in fase di rilancio grazie alla valorizzazione della risorsa mare (pesca, diportismo, balneazione, logistica) e agli straordinari scavi al Parco Archeologico di Siponto iniziati a settembre 2021, che hanno disegnato una nuova traiettoria di futuro. Rimarcato anche il plebliscitario esito del referendum che si è espresso contro l’ipotesi Energas.

Il Ministro, che ha ascoltato con molta attenzione approfondendo già quanto di sua conoscenza, si confronterà ulteriormente con gli uffici per relazionare a Palazzo Chigi, presso cui giace da due anni il relativo dossier, sulle determinazioni da intraprendere.