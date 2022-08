Asili nido e scuole dell'infanzia, piovono finanziamenti per la Capitanata: dal Pnrr in arrivo oltre 300 milioni

Dei circa 3 miliardi di risorse del Pnrr (ai quali si aggiungono ulteriori 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione) riservate alla Puglia per gli asili nido e scuole dell'infanzia, oltre 300 milioni di euro saranno destinate alla provincia di Foggia.

Nelle graduatorie degli avvisi pubblici pubblicate nella giornata di mercoledì, sono 16 i comuni della Capitanata beneficiari, ai quali si aggiungono altri progetti ammessi con riserva, ovvero, in attesa del pronunciamento del Ministero dell’Istruzione, in seguito al quale sarà possibile accedere alla piattaforma.

Per quanto riguarda gli asili nido, San Marco in Lamis ha ottenuto la porzione più robusta di finanziamenti. 5 milioni di euro finanzieranno i 4 progetti candidati nel mese di febbraio. Nello specifico, oltre 2,1 milioni saranno investiti per la demolizione dell’edificio scolastico ‘San Domenico Savio’ e per la costruzione di un asilo nido. Quasi 2 milioni, invece, saranno destinati alla costruzione di un asilo nido a Borgo Celano alla via Don Minzoni, oltre 834mila euro per la messa in sicurezza e adeguamento funzionale della scuola materna ‘Nicholas Green’.

“Con la demolizione della ex Scuola Elementare San Domenico Savio e la costruzione di un nuovo asilo nido saranno attivati 60 nuovi posti nella fascia 0-3 anni con aumento della possibilità di soddisfare le numerose richieste delle famiglie. Contestualmente, verrà riqualificata l’intera area che ritornerà spazio pubblico al servizio dei bambini e delle famiglie. La realizzazione di un asilo nido a Borgo Celano consentirà di usufruire del servizio scolastico nel periodo invernale (numerose sono le richieste dei residenti) e educativo nei mesi estivi. Anche in questo caso sono previsti, in aggiunta a quelli eseguiti negli anni scorsi, ulteriori interventi infrastrutturali, con ulteriore valorizzazione del Borgo”, ha spiegato il sindaco Michele Merla.

A San Giovanni Rotondo, 1.400.000 euro saranno investiti per la costruzione di un nuovo asilo nido. La struttura – come ha precisato il primo cittadino Michele Crisetti – sorgerà in zona Cavallo Stallone e avrà 60 posti: “Un modo, questo, per garantire un servizio di sostegno e supporto alle famiglie, un’opportunità per i loro bambini oltre che la possibilità di avere nuovi posti di lavoro per operatori del settore”.

Sull’area ubicata in via Mario Carli, sorgerà il nuovo asilo comunale per il quale il Comune di San Severo beneficerà del finanziamento di oltre un milione di euro.

È di 1,4 milioni il finanziamento ricevuto dal Comune di Vieste per la costruzione di un nuovo asilo nido.

In una vecchia area dedicata a un campo da tennis limitrofa al Palazzetto dello Sport, sarà costruito il nuovo asilo comunale di Monte Sant’Angelo. Il progetto del Comune dei due siti Unesco ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 750 mila euro, ottenendo il secondo posto per punteggio nella graduatoria pugliese: “Si tratta di una struttura – spiega il sindaco d’Arienzo – che richiamerà la forma di un teatro con quinte sceniche, ma a tutti gli effetti sarà una struttura innovativa e moderna che ospiterà piccoli tra 0 e 36 mesi, con una superficie lorda coperta di circa 800 metri quadrati. La struttura sarà costruita su due livelli e ospiterà fino a 60 bambini”.

“Grande è l'orgoglio per questo ulteriore finanziamento ottenuto dalla Nostra Amministrazione, che oltre a confermarne la capacità amministrativa e progettuale, servirà al potenziamento di un servizio pubblico essenziale, dedicato alla prima infanzia. Servizio tanto importante per l’evoluzione dei bambini, quanto per i genitori che hanno l’esigenza di affidare la crescita dei propri figli nelle loro ore lavorative”, è il commento del sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, dopo l’ottenimento di 1 milione e 655mila euro per l’asilo ‘Coccolandia’.

Ammesso al finanziamento anche il progetto presentato dal comune di San Nicandro Garganico per l’ampliamento del centro ludico per l’infanzia di via Lauro, che diventerà asilo nido con il doppio dei posti entro il 2026: “Il progetto, redatto a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, è inserito nella Missione 4, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, con un punteggio tra i più alti”, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale.

Per quel che concerne la nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia, hanno ottenuto il finanziamento anche i comuni di Sant’Agata di Puglia (911mila euro), Rignano Garganico (460mila euro), Serracapriola (504mila euro) e Manfredonia (1,5 milioni).

Altri 400mila euro andranno al comune di Roseto nell’ambito della “riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti”.

Per la “riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia”, il Comune di Peschici è stato ammesso a un finanziamento di 320mila euro.

“Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia” è il tipo di intervento per il quale saranno stanziati 1 milione e 260mila euro al Comune di Castelluccio dei Sauri.

Nella graduatoria ‘Poli Infanzia Regione Puglia’ risultano ammessi i progetti dei comuni di Lucera (1 milione e 660mila euro) e Cerignola (2 milioni e 977mila euro) entrambi per la “nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia”.