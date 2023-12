Una mano tesa contro l'usura: nasce l'organismo di composizione della ‘crisi da sovra indebitamento’

Un organismo di composizione della ‘crisi da sovra indebitamento’. E’ quello promosso dalla Camera di Commercio di Foggia e dalla Fondazione antiusura ‘Buon Samaritano’.

Il crescente disagio economico di tantissime famiglie, delle quali ben 2.18 milioni vivono in condizioni di povertà assoluta (dati Istat), infatti, hanno indotto la Camera di Commercio di Foggia e la Fondazione Buon Samaritano ad attivare un’iniziativa finalizzata a sostenere i soggetti bisognosi in un’operazione di risanamento finanziario che consenta loro una prospettiva di vita più serena e di evitare il ricorso al mercato illecito del denaro, l’usura, sempre più diffusa soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

In tale ottica, è stata sottoscritta una convenzione per la prevenzione dell’usura e per sostenere i soggetti sovra indebitati al fine di accedere ai benefici introdotti dalla legge n° 3/2012, nota come legge salva-suicidio, poi integrati dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. N 14/2019).

La disposizione di legge in questione consente infatti al debitore onesto ma sfortunato che si trovi in stato di sovra indebitamento, di ristrutturare tutte le proprie posizioni debitorie tramite la presentazione, presso il tribunale territorialmente competente e con l’ausilio di un ‘Organismo di composizione della crisi’, di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, o di una domanda di liquidazione controllata del sovra indebitato, e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, l’esdebitazione del debitore incapiente, ovvero la liberazione dai debiti residui.

Le finalità della legge possono così riassumersi: evitare che i debitori sovraindebitati si rivolgano, per porre rimedio alla propria condizione, ad usurai ed estorsori, consentire ai debitori, oramai schiacciati dai debiti, di ritornare nel circuito economico-produttivo e soprattutto evitare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale.