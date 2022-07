Arrivano 4,8 milioni per ridisegnare Lucera: "Partiamo dai problemi atavici"

Sono destinati alle opere pubbliche i cinque nuovi finanziamenti catalizzati dal Comune di Lucera per un ammontare complessivo di 4.830.000 euro. I fondi consentiranno di realizzare “opere molto importanti e attese, in grado di cambiare in maniera indelebile il volto della città”, afferma il sindaco Giuseppe Pitta. “La vera sfida, però, sarà quella di cantierizzare i lavori nel più breve tempo possibile – prosegue – trasformando i finanziamenti in opere al servizio della collettività”.

A illustrare nel dettaglio i progetti è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lucera, Daniela Pagliara. “L’obiettivo, coerentemente con la mission che mi è stata data dal sindaco, è quello di ridisegnare Lucera partendo dalla risoluzione di problemi atavici che la affliggono, senza mai far mancare un occhio attento che punti a dar vita ad opere per una città moderna, confortevole ed ecosostenibile. Per raggiungere tale fine stiamo lavorando quotidianamente, senza proclami e con tanta dedizione”.

Un primo finanziamento di 1,5 milioni di euro “servirà a riqualificare interamente l’area del quartiere 167, quella che va da viale Michelangelo a via Tiepolo, una delle zone più popolose della città e molto spesso dimenticata, sebbene sia da sempre interessata da pericolosi cedimenti del manto stradale a ridosso dei complessi abitativi”, spiega l’assessore Pagliara.

Un secondo finanziamento di 990mila euro “regalerà vivibilità e comfort al quartiere di ‘Pezza del Lago’, con la costruzione della fogna bianca, un’opera mai realizzata, e con il rifacimento del manto stradale di tutta l’area che sarà interessata dagli interventi. Finalmente quel quartiere avrà adeguati e moderni servizi”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici.

Altri 996mila euro sono destinati a interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del centro abitato del quartiere ‘Lucera 2’. Alla costruzione della fogna bianca si aggiungeranno i lavori di ripristino delle strade di quella zona che saranno interessate dalla realizzazione di un tronco di smaltimento delle acque piovane. Un finanziamento di 920mila riguarda l’efficientamento energetico dell’istituto scolastico ‘Dante Alighieri’: “Verranno effettuate due opere manutentive straordinarie di isolamento termico dell'involucro, la sostituzione degli infissi con serramenti in Pvc e l' installazione di lampade a led”.

Ammonta, infine, a 430mila euro il finanziamento destinato a “interventi di efficientamento energetico per scuole e uffici comunali, installazione di impianti fotovoltaici su vari immobili comunali ubicati in diverse zone della città, nonché vari lavori di manutenzione straordinaria sempre tesi ad un efficientemento energetico degli nostri edifici”, ha concluso Pagliara.