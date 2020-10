Coronavirus, rinviato il concorso Arpal Puglia: "Attesi 60mila candidati, troppi per garantire sicurezza"

Salta a causa del Coronavirus il concorso Arpal. La comunicazione è arrivata dalla stessa Agenzia regionale per il lavoro della Regione Puglia, attraverso le parole del commissario straordinario Massimo Cassano.

"L'Arpal Puglia - si legge in una nota - visto l’aumento significativo dei contagi registrati, ritiene in via precauzionale di rinviare le prove preselettive per l’assunzione di 181 dipendenti a tempo determinato e 948 a tempo indeterminato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai test erano attesi in 60mila: troppi per riuscire a garantire la sicurezza di tutti e il distanziamento, nonostante la prova fosse stata divisa in più giornate. Visto il rapido aumento dei contagi in Puglia, si è preferito non rischiare. Non ancora comunicata la data di slittamento, ma probabilmente bisognerà attendere almeno la primavera del prossimo anno.