L'agricoltura foggiana piegata dalla siccità: chiesto il riconoscimento di calamità naturale

Con una lettera a firma del presidente provinciale Filippo Schiavone, scritta al responsabile del Servizio Territoriale per l’Agricoltura di Foggia e ai Sindaci della provincia, ha chiesto l’attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i produttori di Capitanata