Qualità della vita: Foggia abbandona l'ultimo posto ma, resta nelle retrovie. ItaliaOggi premia Parma

Parma è la provincia in cui si vive meglio. È quanto emerge dal nuovo rapporto sulla qualità della vita di ItaliaOggi realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. La provincia emiliana guadagna ben 39 posizioni rispetto allo scorso anno. Anche Torino, Milano, Trieste, Bologna e Firenze risalgono la classifica, mentre le realtà più piccole scivolano nelle retrovie.

"Il motivo - si legge nell'articolo di ItaliaOggi - di questo sconvolgimento è duplice: da una parte le metropoli hanno dimostrato di saper affrontar emeglio la pandemia da Covid-19, tanto che, pur essendo state nel 2020 penalizzate da questa emergenza, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata rispetto a quella dei centri di minori dimensioni. Il secondo motivo è metodologico: ci si è accorti infatti che la classifica degli anni scorsi finiva per sovrappesare un indicatore, quello della Popolazione (che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale, e numero medio dei componenti della famiglia) rispetto a tutti gli altri e si è deciso quindi di ridimensionarlo attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito: probabilmente anche questo ha contributo a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli".

Resta nelle retrovie Foggia, che abbandona l'ultimo posto nel quale fu confinata lo scorso anno, ma non va oltre la 105esima posizione, davanti solo alle province di Napoli e Crotone. In generale, resta evidente il gap tra Nord e Sud: nessuna provincia meridionale figura tra le prime cinquanta. La migliore posizione la fa registrare Matera che si piazza al 55° posto. Nelle retrovie anche Bari (86°), Lecce (87°) Brindisi (90°), Bat (97°) e Taranto (103°).

“A questo punto – si legge ancora nell’articolo a firma di Marino Longoni – il problema di fondo del Paese è probabilmente quello di capire come sia possibile gestire al meglio i fondi del Pnrr di fronte ad un Mezzogiorno sostanzialmente incapace di reagire alla crisi sanitaria, ma anche sociale, politica ed economica che ha investito l’Italia, evitando che queste risorse si disperdano nei soliti mille rivoli di un clientelismo ostile a investimenti e innovazione, mentre le metropoli del Nord hanno già innestato una marcia in più e si preparano a recuperare il terreno perso. Un problema politico, oltre che sociale, dal quale dipenderà il futuro prossimo del Paese”.