‘Centri Padre Pio’: bilancio sociale in positivo e prestazioni in beneficenza per 800mila euro

Chiude in positivo con un piccolo avanzo di gestione il bilancio sociale 2022 della ‘Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus’. Raggiunti e superati, quindi, gli obiettivi di budget: sono state erogate – fanno sapere dalla Fondazione – prestazioni riabilitative in regime di beneficenza quantificate in bilancio per oltre 800mila euro.

Una cifra che rende bene l’idea dell’impatto sociale della Onlus di San Giovanni Rotondo su tutto il territorio della provincia di Foggia, di un impegno che si concretizza da oltre mezzo secolo attraverso la tutela delle persone disabili (soprattutto bambini) e delle loro famiglie grazie a quasi quattrocento unità lavorative, delle quali oltre il 70% donne. Un risultato, commenta il presidente della Fondazione, frate Piero Vivoli, che è “il frutto del sudore di tanti operatori, i quali con solerzia, impegno, dedizione, hanno portato avanti giorno dopo giorno il loro servizio ai nostri assistiti”.

“Quest’anno sarà molto impegnativo e difficile – sottolinea il direttore generale Giovanni Di Pilla – perché abbiamo adottato il contratto ARIS/AIOP, com’era giusto e necessario e dobbiamo fare lavori di adeguamento e ampliamento presso il Presidio degli Angeli di Padre Pio e dell’ex albergo adiacente (in parte già iniziati) a San Giovanni Rotondo, così come in altri Presidi territoriali, lavori indispensabili per poter reggere la sfida della qualità che da sempre ha caratterizzato la Fondazione”.